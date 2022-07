Német energiaválság: már a közlekedési lámpákat is kikapcsolnák

Egyre nagyobb az aggodalom Németországban az energiaválság miatt. Oroszország hétfőn zárta el – hivatalosan 10 napra – az Északi Áramlat gázvezetéket, ám Berlinben attól tartanak, nem érkezik több orosz gáz az országba. A tartományok takarékossági terveken dolgoznak: az is felvetődött, hogy éjszakára kapcsolják le a közlekedési lámpákat. Szakértők arra figyelmeztetnek: ha nem indul újra az orosz gáz a németekhez, azt egész Európa megérzi – közölte az M1 Híradója.

Tovább mélyül az energiaválság Németországban

Kapcsolják ki a közlekedési lámpákat az áramtakarékosság érdekében – szólított fel a legnagyobb példányszámú német napilap, a Bild. A lipcsei városvezetés már tervbe is vette a forgalomirányító lámpák éjszakai lekapcsolását az országot fenyegető energiaválság miatt. Azt, hogy ezzel mennyit takaríthatnának meg, egyelőre nem tudni, de a spórolási szándék határozott: Lipcsében a hivataloknak legkésőbb két hét múlva kell leadniuk a megtakarítási tervüket.

A német fővárosban is arról szólnak a hírek, hogy éjszakára lekapcsolnák a közlekedési lámpákat. Emellett pedig a közvilágítást és az épületek díszkivilágításást is, például a Vörös Városházáét vagy a Brandenburgi kapuét. Szakértők közben arra figyelmeztetnek, hogy a forgalomirányítás kikapcsolásával jelentősen nőhet a balesetek száma is.

A Tierpark Berlin állatkertben is spórolnának. Az itt élő maláji medvéknek télen is fényre és 20 fokos hőmérsékletre van szükségük, ezért a kifutókat is fűteni kell, de most egy munkacsoport foglalkozik azon, hogy tudnak spórolni úgy, hogy télen az állataink számára továbbra is biztosítani tudjuk az optimális lakhatási körülményeket.

A németek egyébként már megkezdték a takarékoskodást. Nemrég egy kelet-németországi városban korlátozták a melegvíz-ellátást, máshol uszodákat zártak be.

Az országban több, a klímavédelem érdekében leállított erőművet is éppen újraindítanak, de a német kancellár szerint ez csak átmeneti megoldás lehet.

„Az Ukrajna elleni brutális támadás miatt kell újraindítani a korábban leállított üzemeket, ez sajnálatos, de csak egy rövid ideig lesz így, és tovább folytatjuk a klímaválság elleni küzdelmünket” – fogalmazott videoüzenetében Olaf Scholz.

Az energiaválság azonban várhatóan csak súlyosbodni fog: sokan attól tartanak, hogy az Északi Áramlat 1 vezetékén tartott tíznapos karbantartás után Oroszország nem is indítja újra a gázszállítást.

A Magyar Nemzet pénteken arról írt, hogy ha Oroszország végleg elzárja a csapokat, hatalmas káosz zúdulhat Németországra és velük együtt az egész Európai Unióra.