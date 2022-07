Mobiltelefonnal vették videóra, hogy már a levegőben lángcsóvát húzott a Görögországban lezuhant gép

Mobiltelefonnal vették videóra, hogy már a levegőben lángcsóvát húzva zuhant a gép, majd a becsapódás után fel is robbant.

Egy szemtanú szerint hatalmas robbanást okozott, amikor a gép becsapodótt a földbe. És utána még legalább 28-30 robbanás volt.

„Kész csoda, hogy nem a házunkra zuhant. Füstölgött és leírhatatlan hanggal bömbölt, majd a hegy mögött fordult egyet és lezuhant. Ezután már csak a lángokat láttuk. Sokan idesiettek, de nem mertek közelebb menni a robbanások miatt” –mondta egy nő.

A görög légiirányítás tudott arról, hogy valami gond van a géppel. Este 11 óra előtt a repülőgép pilótája hajtóműmeghibásodás miatt engedélyt kért a mielőbbi kényszerleszállásra, ám gép nem jutott el az erre kijelölt kavalai reptérre. Percekkel a segélykérés után el is tűnt a képernyőkről.

Hét tűzoltóegységet riasztottak a helyszínre. A katasztrófaelhárítás szakemberei megerősítették: veszélyes anyagok lehettek a fedélzeten.

„A levett levegőminta nem mutatott ki mást, mint a füstöt és hőt. Találtunk viszont egy beazonosíthatatlan, fehér anyagot, ezért kihívtuk a honvédség szakembereit, hogy megmondják, behatolhatunk-e a területre” – mondta a Mariosz Aposztolidisz tűzoltóparancsnok.

Kavala lakói közt kitört a pánik, akiknek azt mondták, hogy zárják be az ajtókat és ablakokat, mert lehet hogy radioaktív anyagok lehetnek a levegőben.

Hajnalban még 30 méterre megközelítették a roncsot a tűzoltók, de később a hadsereg szakértői arra kérték őket, hogy biztonsági okokból vonuljanak messzebb. Drónokkal vizsgálták végig a környéket, mielőtt visszaengedték volna a mentőcsapatokat.

A Ukrainian cargo plane carrying munitions from Serbia to Bangladesh crashed near the city of Kavala in northern Greece, killing the crew members https://t.co/ep0lZRzwPq pic.twitter.com/ZKfMgqksNS

— Reuters (@Reuters) July 17, 2022