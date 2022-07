Kényszerleszállás közben felrobbant egy repülőgép Görögországban, halottak is vannak

A szovjet gyártmányú Antonov 12-es típusú repülőgép, amelyet egy ukrajnai székhelyű cég üzemeltetett, Szerbiából Jordániába tartott, amikor lezuhant szombaton késő este.

A görög ERT közszolgálati televízió arról számolt be, hogy a repülőgép 12 tonnányi rakományt szállított, többnyire robbanószereket.

Ukrainian cargo plane traveling from Serbia to Jordan crashes in Kavala, Greece. Aircraft was transporting 12 tons of war equipment and ammo. pic.twitter.com/Mto321vNU0

— VRosen 📿 (@vrosen11) July 16, 2022