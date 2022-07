A harctéren és a médiában is dúl az orosz-ukrán háború

A harctéren és a médiában is folytatódik az orosz-ukrán háború. Oroszország a napokban több kelet-ukrajnai településre újságírókat utaztatott, akiknek azt akarták megmutatni, hogy - az orosz szóhasználat szerint - „felszabadított területeken” egyre jobb körülmények között élnek a helyiek és az újjáépítés is elkezdődött. Az ukránok szerint ez csak hamis propaganda – számolt be az M1 Híradója.

A harctéren és a médiában is folytatódik az Orosz-ukrán háború Orosz katonaorvosok járják a településeket a kelet-ukrajnai Harkiv megye megszállt területein, erről vasárnap közölt felvételeket a moszkvai védelmi minisztérium. Beszámolójuk szerint orvosaik nem csak házról házra járnak, hanem ideiglenes kórházakat is felállítottak, ahol elsősegélyt nyújthatnak a sérülteknek és a betegeknek. A súlyosabb eseteket pedig Oroszországba szállítják és ott kezelik. Az oroszok állítják, ők az ellenséget is ellátják. Ukrajna viszont állítja, az oroszok meg sem próbálják elkerülni a polgári áldozatokat, és szándékosan lőnek a civil célpontokat országszerte, míg Moszkvában rendszeresen kijelentik, hogy ők csak katonai célokat szolgáló létesítményeket támadnak. „Mégis milyen katonai célpontokról van szó? A lerombolt lakóházak, iskolák lennének a katonai létesítmények? Ezek civil épületek! Mostanra sok család maradt fedél nélkül. Az emberek egész életükben dolgoztak, hogy normális életet biztosítsanak maguknak, de az ellenség mindent elvett tőlük” – nyilatkozta a Reuters brit hírügynökségnek Halina Minajeva, a Harkiv megyei Csuhuiv település polgármestere, ahol csak szombaton hárman haltak meg a légitámadásokban. Ukrán jelentések szerint vasárnap hajnalban a Fekete-tenger partján fekvő Mikolajivot legkevesebb tíz rakétatalálat érte. A dél-ukrajnai katonai parancsnokság arról számolt be, hogy ipari létesítményeket ért találat a város több pontján. Számos épület kigyulladt a tüzeket azonban sikerült megfékezni. Sérültekről és halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. Az ukránok szerint a déli régió másik kikötővárosában, Odesszában egy raktár semmisült meg, amiben termények voltak, az oroszok viszont állítják, nyugati fegyvereket tároltak ott. „Nagy hatótávolságú, levegőből indítható rakétákkal megsemmisítettek egy raktárat egy ipari parkban, ahol Harpoon típusú hajók ellen bevethető rakétákat tároltak. Ezeket Ukrajna a NATO-tól kapta. – jelentette az orosz védelmi tárca szóvivője” – mondta Igor Konasenkov. Az orosz védelmi minisztérium szóvivője arról is beszélt, hogy Kelet-Ukrajnában amerikai HIMARS rakétasorozatvetőket lőttek ki, bizonyítékot azonban nem mutatott erről. Jelenleg 12 ilyen rendszer van az ukrán hadseregnél, de hamarosan továbbiak érkeznek, immár olyan rakétákkal, amelyek akár 300 kilométeres távolságban képesek megsemmisíteni az ellenséges célpontokat. Az elmúlt hetekben közel egy tucat orosz fegyverraktárat robbantottak fel ezek segítségével az ukránok. Egy ilyen fegyvert vetettek be egy Luhanszk megyei kisvárosban vasárnap, a TASZSZ hírügynökség szerint. Az oroszbarát szakadárokra hivatkozva arról számoltak be, hogy két civil életét vesztette a rakéták miatt. Az ukránok azonban azt állítják, nem támadják a szakadár területek lakosságát.