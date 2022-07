Petárdát dobott egy házra, és véletlenül felgyújtotta az ott parkoló rendőrautót

Kedden letartóztattak egy tennessee-i tinédzsert, aki Nashville-ben petárdával dobott meg egy rendőrautót, melynek következtében a jármű kigyulladt – közölte a New York Post.

A Metro Nashville Rendőrkapitányság birtokában lévő terepjáró hétfőn egy szolgálaton kívüli rendőr otthona előtt parkolt, amikor a gyújtogatás történt – közölte a rendőrkapitányság.

BREAKING: Specialized Investigations Division detectives are working to identify the person who used fireworks to commit the arson of an MNPD SUV parked at an off-duty officer’s home within the Hermitage Precinct tonight. No one hurt. Leads being pursued. pic.twitter.com/EZPTLAQy7y

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) July 12, 2022