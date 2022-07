Különleges lakó költözött be a wisconsini állatkertbe - VIDEÓ

Bandit, a hím vöröspanda csütörtökön mutatkozott be a park látogatóinak. A szelíd, az ételt kézből elfogadó állat a gondozók reményei szerint jó társa lehet a későbbiekben a nőstény vörös macskamedvének, Tai-nak.

A vöröspandák veszélyeztetettek, kevesebb mint 25 ezer példány él belőlük a vadonban.

In non-political news, the Henry Vilas Zoo has a new red panda. Say hello to two-year-old Bandit. pic.twitter.com/cmVSzKJs86

— A.J. Bayatpour (@AJBayatpour) July 13, 2022