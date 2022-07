Figyelmeztetett a meteorológus, váratlan dolog történt

Travis Herzog vezető meteorológus a hőségriadóra és a szélsőséges időjárás elektromos hálózatra gyakorolt hatására figyelmeztette a nézőket, amikor a stúdió elsötétült – írja a New York Post.

That moment you’re on live TV talking about the hot weather in Texas that could lead to rolling blackouts…and then the power goes out. 😳 pic.twitter.com/R2lkgxyKHi

— Travis Herzog (@TravisABC13) July 13, 2022