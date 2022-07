Erdőtűz elől a tengerben kerestek menedéket a turisták Bibionében

Médiaértesülések szerint a lángok péntek délután lobbantak fel a közkedvelt nyaralóhelyen. A tűz oltásában egy helikopter is részt vesz.

San Michele al Tagliamento polgármester-helyettese, Pierluigi Grosseto azt mondta, hogy nem tudnak eltűnt emberekről.

Bad news from home 🇮🇹 Yesterday several wildfires destroyed a large part of the pinewoods in #Bibione , and another outbreak set fire to the fields of #Codroipo pic.twitter.com/IiXv3Y9GQz

A rendőrség vizsgálatot indított, hogy megállapítsa, mi okozta a tüzet. Grosseto szerint elképzelhető, hogy a nagy szárazság miatt magától kapott lángra a növényzet.

Frassilongo környékén 90 tűzoltó, két helikopter és két repülő küzd egy hetven hektárra kiterjedő erdőtűzzel. Toszkánában, Szicíliában és Szardínián is pusztítanak a lángok.

Wild fires are becoming more and more frequent in these days due to extremely and recursive high temperature and dry conditions.

The situation wil very likely become more risky in the upcoming weeks

This is Bibione now on the North adriatic coast.

Thanks to marco virgilio pic.twitter.com/L3po7NRUwr

— Alpine-Adriatic Meteorological Society (@aametsoc) July 15, 2022