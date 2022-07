Deszkáján pihent a szörfös, amikor elkapta a vádliját egy cápa

A 41 éves Shawn Donnelly egyike volt annak az öt áldozatnak – köztük egy arizonai turista és egy helyi vízimentő –, akiket az elmúlt napokban cápák támadtak meg Long Island vizein – írja a New York Post.

‘I paddled like hell’: LI Surfer fights off shark by punching it and bolting https://t.co/zjkLaEIChe pic.twitter.com/enEbM0qupT

— New York Post (@nypost) July 14, 2022