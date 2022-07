Derékig érő vízben támadta meg a cápa a népszerű tengerparton

Két ember megsérült egy cápatámadás következtében a New York állambeli Long Islandnél, az áldozatok nincsenek életveszélyben – közölték a hatóságok.

Egy 49 éves arizonai férfit a csuklóján és a háta alján harapott meg egy cápa, a Seaview Beach partján lévő derékig érő vízben – közölte a Suffolk megyei rendőrség.

Ugyanezen a napon, körülbelül 30 kilométerrel arrébb egy szörfösre támadt egy cápa Smith Point közelében, amely szintén a Fire szigeten található – írja az NBC News.

A 41-year-old man surfing around 7:30 a.m. suffered a 4-inch gash to his leg. The man was knocked off his board during the attack. pic.twitter.com/TNvNu6Fwwl

Steve Bellone Suffolk megyei ügyvezető elmondta, hogy a szörföst reggel fél nyolc körül húzta le a cápa a deszkájáról, és a lábán mély sérüléseket okozott. A férfi védekezésként ököllel megütötte a cápát, és egy hullám a part felé sodorta, távolabb az állattól – mondta Bellone.

A sajtótájékoztatón a hatóságok közölték, hogy a cápát hosszas keresés után sem találták a part közelében. A strandot a támadás után lezárták, azonban néhány óra elteltével még aznap újranyitották.

Police say a 49-year-old man from Arizona is the fifth person in two weeks to be attack by a shark off Long Island. The man was taken to hospital with non-life-threatening injuries. https://t.co/26Fajfi27y

