„Az embercsempészeknek fegyvereik vannak, lövik, és gyilkolják egymást” – tüntettek a szabadkaiak a lövöldözés után két héttel

Továbbra is folyamatosan érkeznek a migránsok Szerbiába. Jelenleg is több százan tartózkodnak a Belgrád melletti Obrenovácon. A legtöbben Magyarország felé tartanak, és azt mondják: a határ mellett történt fegyveres összecsapások sem riasztják őket vissza – számolt be az M1 Híradója. Eközben két héttel a szabadkai lövöldözés után tüntetéssel hívják fel a figyelmet a helyiek arra, hogy továbbra sem érzik magukat biztonságban.

Folyamatosan érkeznek a migránsok Szerbiába A szerb főváros melletti Obrenovácra is egyre több illegális bevándorló érkezik. Mindennapos látvánnyá vált, hogy nagy csapatokba verődve közlekednek a város utcáin a migránsok, vagy a fák hűvösében pihennek az út szélén. A legtöbben egy rövid pihenőt követően innen folytatják útjukat az Európai Unió felé. Az egyik afganisztáni férfi azt mondta: Horgos felé tart, és embercsempészek segítségével szeretne átjutni a határon. „Vannak emberek, akik megmondják, hogy a határ melyik részéhez menjünk, és, hogy milyen útvonalon haladjunk. Otthonról jelentik nekem, hogy ki segít majd átjutni a határon” – mesélte. Egy másik, pakisztáni férfi is a magyar határ felé tart, később pedig szeretne továbbutazni Olaszországba. Elmondása szerint egyre gyakoribbak a konfliktusok a migránsok között. „Két-három csoport között alakulnak ki az összetűzések. Az Afganisztániak a legproblémásabbak. A legtöbbször a pénz miatt vannak harcok. Gyakran vannak verekedések, és késes támadások is. Ezeknek a heves harcoknak már több halálos áldozata is volt” – mondta. Az illegális bevándorlók tudnak a határ mellett történt fegyveres összecspásokról is, ennek ellenére mégsem riadnak vissza. Eltökélt szándékuk, hogy a magyar határon keljenek át az unió területére. „Én is, ők is, és mindenki Szabadkára megy, hogy minél előbb átjusson a határon. Hallottunk a szabadkai esetről, az egyik sebesült most ebben a befogadóközpontban lábadozik. Tudjuk, hogy heves harcok dúlnak a határ mellett. Az embercsempészeknek fegyvereik vannak, lövik, és gyilkolják egymást” – mondta egy afganisztáni férfi. Kapcsolódó tartalom Kábítószer, gépfegyver, hamis iratok – razziázott a szerb rendőrség a migránsok között Összehangolt akciót tartottak hajnalban a szerb hatóságok az egyre rosszabb migrációs helyzet miatt. Migránsok lövöldöztek Szabadkán, nagy erőkkel keresik a fegyveres bandát Két életveszélyes és több súlyos sérültje van egy szombat reggeli migráns-leszámolásnak Szabadkán. Migránsok lövöldöztek Szabadkán, nagy erőkkel keresik a fegyveres bandát Két életveszélyes és több súlyos sérültje van egy szombat reggeli migráns-leszámolásnak Szabadkán. A helyiekben közben folyamatosan nő a félelem. Elmondásuk szerint az utóbbi időben egyre többen érkeznek a városba. A migránsok jelenléte és a folyamatos támadások miatt pedig már nem tudnak nyugodtan élni. „Itt a főutcán csaptak össze egymással a migránsok. Földreteperték, és megkéselték egymást. Az egyikük vérben fürödve feküdt a járda közepén. Rémisztő látvány volt. A fiatalabb és az idősebb lakosok is egyaránt panaszkodnak a kialakult helyzet miatt. Félnek sötétedés után kimenni az utcára, mert nagyon sokan vannak a környéken” – mesélte egy obrenovaci nő. A migránsokat a rendőrségi razziák sem riasztják vissza. Céljuk, hogy mindenáron eljussanak a kiszemelt országba. Két héttel ezelőtt lövöldözés hangjaira ébredtek a szabadkai Makkhetes lakói. Mint később kiderült, a közeli erdőben migránsok estek egymásnak: afgánok egy csoportja betört egy másik banda táborába, majd automata fegyverekkel tüzet nyitottak az ott lévőkre. A közelben élők azóta félelemben élnek, sötétedés után már ki sem mernek menni a házaikból. Múlt szombaton Szabadka lakói békés demonstráción tiltakoztak az illegális bevándorlók tömeges jelenléte ellen, és erre a hét végére is tiltakozásra hívták a helyzettel elégedetlen embereket. Ismét tüntetnek a szabadkaiak a lövöldözés helyszínén, a migrációs válság hatékonyabb kezelését követelik