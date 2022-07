Az oroszok ismét rakétákkal lőtték Mikolajivot

A polgármester közlése szerint több mint tíz nagy erejű robbanás rázta meg a várost a reggeli órákban. Vitalij Kim, Mikolajiv megye kormányzója a Teleram üzenetküldő alkalmazáson azt írta, hogy rakétatámadás érte a régió központját, a károk mértékét és a sérültek számát még pontosítják.

Oleh Szinyehubov, a keleti országrészben lévő Harkiv megye kormányzója a Facebookon úgyszintén arról adott hít, hogy az orosz erők ismét rakétacsapást mértek a megye központjára, Harkivra. A támadás következtében két oktatási intézményben keletkeztek károk. A kormányzó kiemelte, hogy a becsapódások közelében semmilyen katonai objektum sincs. Személyi sérülés nem történt.

Ihor Klimenko országos rendőrfőnök közölte, hogy a rendőrség a Vinnicja elleni csütörtöki rakétatámadás 23 halálos áldozata közül eddig 19-et azonosított. A halottak között három gyerek van, egy négyéves kislány, egy hét- és egy nyolcéves kisfiú. A hatóságok tovább kutatnak a nyolc eltűnt személy után.

Volodimir Zelenszkij elnök késő esti videóüzenetében a vinnicjai támadás elkövetőinek azt üzente: „a börtön a legjobb hely, amely rájuk várhat”.

A csütörtökön történtek ismét bebizonyították, hogy Oroszországot terrorista államként kell kezelni. Ha Dallasban vagy Drezdában mértek volna csapást egy egészségügyi központra, azt minek neveznék, ha nem terrorizmusnak? – tette fel a kérdést az ukrán államfő.

Head of the #Mykolayiv Regional Military Administration Vitaliy Kim reports that two universities were attacked by #Russian troops. https://t.co/2zpoDr0MBM

— NEXTA (@nexta_tv) July 15, 2022