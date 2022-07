Nagy bajban a németek: az orosz után a holland gázszállítás is leállhat, az emberek kétharmada attól tart, hogy nem lesz mivel fűteni

Duplájára drágult a földgáz tavaly óta Németországban. Jövőre pedig újabb, háromszoros áremelkedés valószínű. Ez azt jelenti, hogy a mostani, átlagosan 1500 eurós évi fogyasztás díja 4500 euróra nőhet, ami átszámítva 1,8 millió forintot jelent a családoknak – legalábbis Németországban. De a német kormány szerint ez még mindig a jobbik forgatókönyv, Berlin ugyanis attól tart, hogy a héten elkezdődött karbantartási szünet után a Gazprom nem is indítja újra a gázszállítást – számolt be az M1 Híradója.

Többszörösére nőhet jövőre a földgáz ára Németországban

Hajszam bin Tárik Ál Szaíd ománi szultánt fogadta csütörtökön Olaf Scholz német kancellár Berlinben, akivel a két ország közötti energetikai együttműködésről is tárgyaltak. A kancellár korábban hasonló tárgyalásokat folytatott a perzsa-öbölbeli térség más államaival is, ahonnan Németország a jövőben cseppfolyós földgázt vásárolna.

A gáz fogadásához szükséges fejlesztések miatt azonban erre csak évek múlva kerülhet sor. Márpedig Németország már most bajban van – legalábbis erre figyelmeztette a lakosságot a német kormány.

Hétfőn 10 napra leállt a gázszállítás az Északi Áramlat 1 vezetéken. Berlinben pedig attól félnek, hogy a Gazprom nem is fogja újraindítani a szállítást. A német kormány többször is hangoztatta, hogy Moszkva fegyverként használhatja az energiahordozókat a nyugati szankciókra adott válaszként. A német kormány júniusban ezért életbe léptette a gázellátási válsághelyzet második fokozatát.

A németek igyekeznek felgyorsítani a gáztárolók feltöltését, amelyek most csak félig vannak tele. További fenyegetést jelent, hogy

már Hollandia is jelezte: a téli ellátás biztosításához valószínűleg szükség lesz a gázexport csökkentésére.

Márpedig Hollandiából érkezik a Németországban felhasznált gáz 13 százaléka.

Az energiaellátás biztonsága már most is az egyik legaggasztóbb kérdés. A Der Spiegel című hetilapban közölt felmérés szerint a németek 63 százaléka mondta azt, nagyon tart attól, hogy nem lesz elég gáz a télen.

De ha nem is lesz hiány, akkor is sok embernek jelenthet megoldhatatlan gondot a rezsiszámlák kifizetése, erre figyelmeztetett az energiahálózatokat is felügyelőhatóság vezetője egy lapinterjúban.

A Szövetségi Hálózati Ügynökség szerint az energiaárak egy év alatt a duplájára nőttek, pedig az ukrajnai háború hatásai még nem is érezhetők teljesen. Jövőre azonban újabb háromszoros drágulásra számíthatnak a németek. Vagyis:

aki jelenleg 1500 eurót, átszámítva valamivel több, mint 600 ezer forintot fizet évente, az jövőre már 4500 eurós költségre számíthat, ami nagyjából 1 millió 800 ezer forintot jelent.

Ez rengeteg német családot sodorhat válságos helyzetbe Németországban, ahol több évtizede nem látott csúcson van az infláció. Sokan már most is segélyszervezetek adományaira szorulnak, mert nem tudják megvenni az alapvető élelmiszereket. Olaf Scholz kancellár a helyzetet történelmi válságnak nevezte, és azt mondta: nem számít rá, hogy az energiaellátási gondok belátható időn belül véget érnek.

A címlapfotó illusztráció.