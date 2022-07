Első hiperszonikus rakétáival Amerika behozhatja hátrányát a szuperhatalmak fegyverkezési versenyében

A Pentagon amerikai légierő megerősítette, hogy kedden Kalifornia partjainál másodszor is sikeresen tesztelte a levegőből indítható gyorsreagálású fegyver (Air-Launched Rapid Response Weapon, ARRW) hordozórakétáját. A Reuters jelentése szerint már szerdán beszámolt a Lockheed Martin-183A újabb tesztjéről, amelynek során a hordozórakétát egy B-52H Stratofortress szárnya alá rögzítették a magasban, mielőtt kilőtték volna.

🇺🇸⚡️The US Air Force, after a series of failures, officially announced the successful testing of the air-launched AGM-183A hypersonic missile.

The launch was made from a B-52H Stratofortress strategic bomber off the coast of California on May 14th.

#USA pic.twitter.com/GTuBcZbpo2

— The Rage X | War Zone (@thewarrage) May 17, 2022