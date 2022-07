Biden izraeli látogatása során újabb baklövést követett el

Joe Biden az Amerikai Egyesült Államok elnöke, kétnapos látogatást tett Izraelbe, ahol az ország vezetőivel egyeztetett. A találkozó során Joe Biden ellátogatott az Yad Vashem emlékhelyhez is, hogy tiszteletét rója le a holokauszt áldozatai előtt, továbbá beszédet is mondott.

Az amerikai elnök felszólalásában elhibázott szófordulatot használva, a holokauszt igazságának, becsületének és borzalmainak életben tartására hívta fel a figyelmet.

„A mai nap folyamán még egyszer visszatérek a Yad Vashem megszentelt földjére, hogy tisztelegjek a népirtás miatt elragadott 6 millió zsidó előtt, és folytassuk, amit minden egyes nap meg kell tennünk,

Majd az elnök mondatát így folytatta tovább: „hogy tiszteljük azokat, akiket elvesztettünk, hogy soha, soha ne felejtsük el ezt a leckét, és hogy folytassuk közös, véget nem érő munkánkat, hogy harcoljunk az antiszemitizmus mérge ellen, bárhol is üti fel csúnya fejét.”

President Biden, after touching down in Israel on Wednesday, mistakenly said we must keep alive the “honor of the Holocaust,” instead of the “horror of the Holocaust.” https://t.co/2pY2M9obSO

Biden also mispronounced the name of the Jerusalem Holocaust museum Yad Vashem. pic.twitter.com/VpWJE6je0H

