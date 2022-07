Egyre súlyosabb az energiaválság Németországban

Soha nem látott energiaválság küszöbén áll Európa – egyre több elemző egybehangzó véleménye szerint. Németországban már a hét eleje óta energia-veszélyhelyzet van, ugyanis hétfőn tíz napra leállt az orosz gázszállítás az Északi Áramlat 1 vezeték karbantartása miatt. A németek azonban attól tartanak, hogy nem is indul újra. A félelmeik nem alaptalanok, ugyanis a Gazprom most azt közölte: nem tudja garantálni a vezeték biztonságos működtetését, mert kétségesnek tartja, hogy Kanada visszajuttatja-e a karbantartás alatt álló turbináját – számolt be az M1 Híradója.

A Gazprom nem tudja garantálni a Németországba vezető gázvezeték működtetését Ne húzzák le a WC-t, hanem a mosogatásnál összegyűjtött vízzel öblítsék le azt le – ilyen és ehhez hasonló hajmeresztő ötletekkel állnak elő Európa-szerte a zöldpolitikusok – írja a Magyar Nemzet. A lap összeállításából kiderül: Németországban az önkormányzatok azt tervezik, hogy a középületek hőmérsékletét drasztikusan csökkentik és időszakosan lekapcsolják a köztereken a világítást. Sőt Augsburgban már az is felvetődött, hogy a közlekedési lámpákat is lekapcsolnák. „Drámai szociális válság van és a helyzet még tovább súlyosbodik” – jelentette ki a DIW Berlin német gazdaságkutató intézet vezetője. „Arra kell számítani, hogy tartósan magasak lesznek az élelmiszer- és energiaárak a következő években. Nagy valószínűséggel soha többé nem érjük el a válság előtti árszintet” – fogalmazott Marcel Fratzscher. Az egyre súlyosbodó energiaválság miatt már napok óta tart a pánik Németországban. Sokan attól félnek, hogy az Északi Áramlat 1 vezetékén tartott tíznapos karbantartás után Oroszország teljesen leállíthatja a gázszállítást. Növelheti a félelmeket, hogy a Gazprom szerdán azt közölte: nem tudja garantálni az Északi Áramlat 1 biztonságos működtetését, mert kétségesnek tartja, hogy Kanada visszajuttatja-e a gázvezeték karbantartás alatt álló turbináját. A német hatóságok már vésztervekkel is készülnek. Erre reagálva a berlini kancellária csütörtökre tanácskozást hívott össze a tizenhat német tartomány vezetésével az energiaügyi vészhelyzeti tervvel kapcsolatban. Ennek jelenleg a második fázisa van életben Németországban. Az M1-nek nyilatkozó németek többsége is valós veszélyként éli meg, hogy télen nem lesz fűtés a lakásában. „Ki ne aggódna, igen, aggódom. Nincs saját lakásunk, bérlakásban lakunk, nem sokat tehetünk. Már beszélgettünk a helyzetről, de nem jutottunk semmire” – mondta egy nő, de mások is hasonlóan látták a helyzetet. „A politikusok a felelősek az egész mizériáért. A politikusok, nem mi, átlagemberek. Minden ember békét akar, csak a politikusok akarnak mást, mindent a hatalomért” – fogalmazott egy férfi. Az európai energiapiacon a fő kérdést már nem az ár jelenti, hanem hogy egyáltalán lesz-e megvásárolható gáz – erről beszélt az M1-en a Századvég energtikai üzletágvezetője, Hortay Olivér is. „Nagyon komoly következményekkel járhat. Itt különböző előrejelzések vannak. Gazdasági recessziót okozhat, az iparvállalatoknak le kell állítaniuk a termelésüket, ez munkahelyek elveszítéséhez vezethet. A háztartások fűtési képességét korlátozhatja a német kormány, aminek beláthatatlan társadalmi következményei lehetnek. Az őszinte válasz az az, hogy nem lehet előre jelezni, hogy mik lesznek a következmények, mert Németországnak még nem kellett hasonló kihívásokkal szembesülnie” – mondta a szakértő. Hortay Olivér úgy látja: Németország energiaellátásának összeomlása egész Európát magával ránthatja.