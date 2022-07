A lány a képen: Megválaszolatlan kérdések az utóbbi évek legfelkavaróbb történetében

Beteg és ijesztő, igazi rémálom.

A lány a képen című bűnügyi dokumentumfilmet Skye Borgman rendezte és egy új szemszögből közelíti meg az egyik legkegyetlenebb bűnügyi rejtélyt. A nézők úgy érezhetik, mintha maguk nyomoznának az ügyben, amely számos sokkoló fordulatot is tartogat.

Aki nem látta a dokumentumfilmet az most ne olvasson tovább. Figyelem, spoilerveszély!

Suzanne Sevakis tragikus története minden rémálmot felülmúl, Frank Floyd gyerekként elrabolta, majd a környezetében a lányaként mutatta be. A férfi szexuálisan zaklatta, és arra kényszerítette, hogy hozzámenjen feleségül. A fiatal lány holttestét 1990-ben találják meg az út szélén, Floyd állítása szerint cserbenhagyásos balesetben halt meg Sevakis. A lány mindössze 20 éves volt halálakor.

A film szálanként mutatja be az ügyet, a nézők először megtudják, hogy az elhunyt nőt Tonya Hughesnak hívták, és férjével, Clarence-szel volt egy gyermekük, Michael. Ezután kiderül, hogy amíg a nő középiskolás volt, addig Sharon és Warren Marshall néven ismerték őket, és Warren akkor az apa szerepét töltötte be. Clarence és Warren is valójában egy személyt takar, Frank Floydot. A történet végére Floyd és az áldozat összes álneve lelepleződik, és az is kiderül, hogy a lány valójában sosem tudta meg valódi kilétét.

A szövetségi ügynököknek végül sikerült felkutatniuk Floydot, és börtönbe zárni az áldozat fiának, Michael Hughesnak az elrablásáért. Floydot később halálra ítélték az áldozat barátjának a meggyilkolásáért. Az ügy középpontjában álló nő valódi nevére csak 2014-ben jöttek rá, amikor az egyik gyereke, akit korábban örökbe adott DNS-mintát szolgáltatott a hatóságoknak.

A lány a képen kibogozza az ügy szálait, de számos kérdést megválaszolatlanul hagy. A Variety magazin összeállításában a lezáratlan kérdéseket igyekezett kideríteni.

Megtalálták Michael Hughes maradványait?

Sevakis halála után az akkor kétéves fiát, Michaelt nevelőszülőkhöz adták, miután kiderült, hogy Floyd nem a biológiai apja. 1994-ben, amikor Michael 6 éves volt, Floyd elrabolta őt az iskolából. Michaelt soha többé nem látták, Floydot pedig végül letartóztatták és emberrablás vádjával börtönbe zárták. Floyd egy kihallgatás során 2014-ben bevallotta Michael meggyilkolását.

Floyd azt mondta az ügynököknek, hogy Michael holtteste az Oklahoma–Texas határ közelében van, de az FBI azóta sem találta meg a maradványait.

Él még Frank Floyd?

Floydot 52 év börtönre ítélték Michael Hughes elrablásáért, majd 1997-ben halálra ítélték gyilkosságért. A Varitey információi szerint Floyd jelenleg 79 éves és még nem hajtották végre az ítéletet, jelenleg egy floridai börtön halálsorán raboskodik.

Hány gyereke született Suzanne Sevakisnak, és kik az apák?

A filmben az egyik megválaszolatlan kérdés az, hogy hány gyermeket szült Sevakis. Matt Birkbeck oknyomozó újságíró szerint a nő háromszor volt terhes. Egyszer középiskolás korában, ezt a kisbabát örökbe adták. Utána Michaellel esett teherbe, végül pedig Megannal, akit New Orleansban adott örökbe, mindössze egy évvel a halála előtt.

Az első gyerek kilétéről keveset tudni, a Tampa Bay Times 1997-ben arról számolt be, hogy a lány a gimis barátjától esett teherbe. A találgatások szerint Michael Hughes apja Gregory Higgs vagy Kevin Brown lehet, két férfi, akivel Sevakis a terhesség idején randevúzott.

Megan apjának a kiléte sem ismert, többen Floydra gyanakodnak, de valójában mindhárom gyerek apjának a kilétét homály fedi.

Suzanne biológiai szülei miért nem próbálták jobban megtalálni őt, és mi történt a testvéreivel?

Sevakis biológiai szülei, Sandra Willet és Clifford Sevakis a középiskolában találkoztak, nem sokkal később pedig megszületett Suzanne. A pár később elvált, az anya pedig életet adott még két lánynak új férjével. Később ők is elváltak, a nő pedig egyedül maradt a gyerekekkel. 1975-ben találkozott Floyddal, akit akkoriban Brandon Cleo Williams álnéven ismert. A férfi felajánlotta neki, hogy segít a gyerekek gondozásában. A nő elfogadta a segítséget, ám később, amikor egy hónapra börtönbe került, Floyd a két fiatalabb lányt árvaházba adta, Suzanne-t pedig elrabolta.

Az asszony állítólag megpróbálta visszaszerezni a lányt, de nem tudta, ugyanis Floyd jogilag a mostohaapja volt.

A dokumentumfilm nem tesz említést Suzanne öccséről, aki egyéves volt, amikor Floyd elrabolta őket. Egy férfi 2019-ben jelentkezett, mert úgy vélte, hogy ő lehet Phillip, a lány öccse. DNS-tesztet végeztek, ami igazolta a feltevést, és kiderült, hogy a fiút Észak-Karolinában fogadták örökbe nem sokkal eltűnése után.

Suzanne lánya, Megan örökbe fogadó anyja évekkel később megpróbálta felvenni a kapcsolatot Willettel, Megan vér szerinti nagyanyjával, ám a nő visszautasította. A film végén azonban kiderül, hogy Clifford Sevakis, Megan vér szerinti nagyapja az évek elteltével felvette a kapcsolatot Megannal.

A címlapfotó illusztráció.