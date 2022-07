A gazdák megélhetését veszélyezteti a holland nitrogénpolitika

Ha az intézkedés megvalósul, annak “komoly biztonsági következményei lesznek, nemcsak Hollandiára, hanem egész Európára és a világra nézve” – mondta Michael Yon haditudósító, aki nemrég érkezett Hollandiába, hogy a helyszínen beszámolót készítsen a helyi gazdák tiltakozásáról.

– mondta Michael Yon az EpochTV “Crossroads” című műsorának adott interjújában. “Nekik vannak a leghatékonyabb mezőgazdasági termelőik a világon” – tette hozzá.

A nitrogénkibocsátás csökkentésére irányuló terv bemutatására június 10-én került sor. A tervezet szerint a “a holland tartományok feladata a megfelelő intézkedések kidolgozása a nitrogén-kibocsátás területenként 12 és 70 százalék közötti csökkentésének elérése érdekében” – áll az amerikai mezőgazdasági minisztérium közleményében.

– mutatott rá a lap.

A Holland Kereskedelmi Kamara szerint a nitrogén általi környezetszennyezés a fosszilis tüzelőanyagok elégetéséből származik, de az állattenyésztés miatt keletkező trágyából és a mezőgazdaságban használt műtrágyákból is eredhet.

The livelihoods of #Dutchfarmers are under attack due to the Dutch government’s proposed nitrogen policy, which could necessitate the mass slaughter of livestock and potentially shut down almost a third of the country’s farms.https://t.co/HmSQogg3FO via @epochtimes

— The Epoch Times Australia 🇦🇺 (@AuEpochTimes) July 13, 2022