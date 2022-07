Szóvivő: Álhír, hogy ukrajnai menekülteket szállásolnak el egy náci koncentrációs táborban

A Berlintől nem messze fekvő Neuruppin városának rendőrségi szóvivője szerdán elmondta, hogy a koncentrációs tábor területén működő emlékhely üzemeltetői a hét elején keresték meg őket, és számoltak be arról a Telegramon terjedő álhírről, miszerint Ukrajnából érkező menekülteket szállásolnak el az emlékhelyen.

CLARIFICATION

Since last week, a fake Instagram post has been circulating in various Telegram groups, claiming that the Sachsenhausen Memorial is taking in Ukrainian refugees in barracks on the camp grounds. We will take legal action against this fake. pic.twitter.com/Yq7un89VQB

— SachsenhausenMemorial (@GMSachsenhausen) July 12, 2022