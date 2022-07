Spanyol EP-képviselő: Politikailag elfogult a Magyarországot elmarasztaló jelentés

Az Európai Parlament (EP) belügyi, állampolgári jogi és igazságügyi bizottságában (LIBE) szerdán megszavazott, Magyarországot elmarasztaló jelentés szubjektív véleményeken és politikailag elfogult kijelentéseken alapul, homályosan megfogalmazott aggályokat tartalmaz, értékítéleteket tükröz, és kettős mércét alkalmaz – jelentette ki Jorge Buxadé Villalba, az EP Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) nevű pártcsalád spanyol képviselője Brüsszelben szerdán.

Az EP LIBE szakbizottságának a jogállamiság magyarországi helyzetéről szerdán szavazásra bocsátott, majd elfogadott jelentéstervezetéhez Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője, Jorge Buxadé Villalba, Jadwiga Wisniewska, Patryk Jaki és Vincenzo Sofo, az Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR), valamint Jean-Paul Garraud és Annalisa Tardino, az Identitás és Demokrácia (ID) pártcsalád EP-képviselői kisebbségi véleményt nyújtottak be.

Jorge Buxadé Villalba a szavazást követően ismertette az alternatív vélemény részleteit, amelyben az aláírók kijelentették: a szóban forgó jelentés előfeltétele az objektivitás, az egyértelmű kritériumok alkalmazása és a tények szigorú betartása lett volna. A jelentés ugyanakkor több esetben olyan ügyeket hoz fel, amelyeket a felelős szervek már orvosoltak, vagy amelyek olyan kérdéseket érintenek, amelyek nyilvános viták részét képezik, és a tagállamok kizárólagos hatáskörébe tartoznak.

A jelentés előadója, Gwendoline Delbos-Corfield francia zöldpárti EP-képviselő nem utal a jogállamiság tényleges megsértésére – figyelmeztettek.

„A szöveg az általános jogállami helyzet elmarasztalásának jól ismert narratíváját tükrözi, miközben semmilyen konkrét jogsértést nem támaszt alá. Ez a szöveg a föderalista európai politikai pártok újabb kísérlete arra, hogy ideológiai okokból támadják Magyarországot és annak kereszténydemokrata, konzervatív kormányát” – ismertette a vélemény szövegét a spanyol EP-képviselő.

A jelentés az Európai Parlament újabb kiábrándító munkája olyan időben, amikor az Európai Unió egységére nagyobb szükség lenne, mint valaha – tette hozzá.

Kapcsolódó tartalom

Jorge Buxadé Villalba magyar újságíróknak nyilatkozva hangsúlyozta, egyértelmű, hogy Magyarországon demokrácia van, a magyar kormány alkotmányosan működik, és tiszteletben tartja a jogállamiság normáit. Kijelentette: az EP-ben a baloldali, liberális pártok veszélyeztetik a tagállamok szuverenitását. Most Magyarország és Lengyelország szorul védelemre, de Európa más kormányai is könnyen a támadása célpontjaivá válhatnak – figyelmeztetett.

„Más Európa is elképzelhető. Olyan Európa, mely tiszteli a tagállamok önállóságát és az uniós szerződésket” –fogalmazott.

A politikus kijelentette: a jelentés nem objektív és fel akarja használni az Európai Parlamentet arra, hogy politikai tevékenységet folytasson a konzervatív politikusok ellen, holott őket demokratikusan választották meg. A magyar kormányt is így választották meg – emlékeztetett.

A spanyol EP-képviselő végezetül kiemelte: az EP jelentéseiben kettős mérce jelenik meg, kizárólag azokat a kormányokat büntetik, amelyek ellentmondanak a politikai fősodor által képvielelt iránynak.

Vincenzo Sofo nyilatkozatában hangsúlyozta: pártja, az Olasz Testvérek is támogatják Magyarországot Brüsszellel szemben vívott harcában. Brüsszel jogállamisági feltételrendelet keretében zsarolja Magyarországot olyan indokokkal, amelyeket úgy Olaszország, mint Spanyolországgal szemben is felhozhatna – mondta.

Kijelentette továbbá: Brüsszel föderális Európát kíván létrehozni, ennek egyik jele a koronavírus-járvány utáni helyreállítást segítő uniós források kifizetésének visszatartása. Ha Magyarország és Lengyelország pénzhez akar jutni Brüsszel feltételeinek kell eleget tennie – emelte ki az olasz EP-képviselő.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti (EP-) képviselője sajtótájékoztatón hazugnak nevezte a LIBE jelentését, és úgy értékelte: az európai baloldal immár több mint 10 éve képtelen megemészteni azt, hogy Magyarországon egy nemzeti alapon álló kereszténydemokrata kormány van, amelyet újraválasztanak az emberek.

Véleménye szerint meg akarják akadályozni azt, hogy Magyarország megállapodásra jusson a neki járó helyreállítási alapokkal, illetve európai uniós források felhasználásával kapcsolatos kérdésekben is. Szégyennek nevezte, hogy ehhez a Demokratikus Koalíció és a Momentum európai képviselői, Dobrev Klára és Donáth Anna is „buzgón asszisztálnak”.

Kitért arra is: a dokumentum több helyen durva támadást intéz a gyermekvédelmi törvény ellen, sürgeti az illegális migránsok befogadását, a kötelező szétosztást is. Hidvéghi Balázs megerősítette: Magyarország nem engedi be az LMBTI-aktivistákat az iskolákba, és megvédi a szülők jogát ahhoz, hogy a gyermeküket úgy neveljék, ahogy szeretnék.