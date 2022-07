Videón a tengerbe zuhanó tűzoltó helikopter

A helikopter egy erdőtűz oltásában vett részt.

A román pilótára épségben bukkantak rá a sziget partjainál, és kórházba szállították. Egy román és egy moldovai férfira öntudatlanul találtak rá a tengerben – mondta el a parti őrség tisztségviselője.

A legénység negyedik, görög állampolgárságú tagját még keresik.

BREAKING 🇬🇷 : The moment helicopter carrying 4 crashed into the sea off in Samos Island

