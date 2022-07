Konfliktusok, lézerágyúk és olimpia-megnyitó – ez várja Joe Biden-t Izraelben

Joe Biden amerikai elnökként először utazik Izraelbe. A látogatás során mind izraeli, mind palesztin vezetőkkel találkozik, de egy napra Szaúd-Arábiába is ellátogat. A tárgyalások mellett egy légibázis meglátogatása és a „zsidó olimpia” megnyitója is belefért a programjába.

Joe Biden közel-keleti útjának számos eleme előre jelzi, hogy miként változik az Egyesült Államok viszonya Izraellel és szomszédaival – írja a neokohn.hu a Jewish Telegraphic Agency oldalára hivatkozva.

Amikor az amerikai elnök szerdán leszáll a Ben Gurion repülőtéren, egy vadonatúj izraeli miniszterelnök fogadja majd. Miután jóval több, mint egy évtizeden át Benjamin Netanjahu volt miniszterelnökkel, az elmúlt évben pedig a jobboldali Naftali Bennett-tel tárgyalt, Biden találkozni fog Jair Lapid ügyvezető miniszterelnökkel, aki az izraeli politikai spektrum egy másik szeletét képviseli az ősszel esedékes újabb izraeli választások előtt.

Biden azonban csütörtökön Netanjahuval is találkozik, részben azért, hogy ne tűnjön elfogultnak.

A hivatalos találkozókon kívül Biden látogatásának várhatóan része lesz az izraeli légierő egyik légibázisának megtekintése is. Ott tájékoztatást fog kapni a Vaskupola védelmi rendszerről, amely a beérkező rakéták elfogására szolgál, és amelynek az utánpótlására az Egyesült Államok 500 millió dollárt adott. Bemutatják neki a „Vassugár” (Iron beam) rendszerét is, amely lézersugarakkal lesz képes leszedni a rakétákat. A Times of Israel szerint Biden akár be is jelentheti, hogy az Egyesült Államok megvásárolná ezt a technológiát.

A nagy sportrajongó hírében álló amerikai elnök részt vesz a Maccabi Játékok megnyitó ünnepségén is.

A sporteseményt 1930-as évekbeli alapítása óta gyakran „zsidó olimpiának” is nevezik, több tucat országból több ezer zsidó sportolót vonz, akik számos olimpiai sportágban versenyeznek.

Biden a Palesztin Hatósággal és annak elnökével, Mahmúd Abbásszal is találkozik majd, az izraeli-palesztin béketárgyalások mélypontján.

Annak ellenére, hogy a közelmúltban a világ különböző hatalmai elkötelezték magukat a kétállami megoldásról szóló párbeszéd mellett, az izraeli és palesztin vezetők 2014 óta nem folytattak komoly béketárgyalásokat.

Az elnök prioritásként kezeli a kétállami megoldás megmentését, és sokatmondó lesz, hogy ezen az utazáson használja-e ezt a konkrét kifejezést.

Programja zárásaként Joe Biden Szaúd-Arábiába utazik egy több öböl menti országot tömörítő konferenciára. Ide látogatása többek között azt szimbolizálja, hogy az Egyesült Államok félreteszi múltbeli ellenérzéseit, hogy szorosabb kapcsolatokat építsen ki azzal az országgal, amely Izrael regionális szövetségese lett Iránnal szemben.