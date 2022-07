Kína egy amerikai hadihajót szorított ki a Paracel-szigetek közeléből

Az Amerikai Egyesült Államok (USA) rendszeresen hajt végre úgynevezett hajózási szabadságot biztosító műveleteket a Dél-kínai-tenger térségében, amelyekkel Kína és más igénylők által megszabott “ártatlan áthaladásra” vonatkozó korlátozásokat feszegeti.

Az amerikai haditengerészet az eset kapcsán elmondta, szerintük a USS Benfold elnevezésű hadihajó “a nemzetközi joggal összhangban érvényesítette a hajózási jogokat és szabadságokat a Dél-kínai-tengeren, a Paracel-szigetek közelében”.

China says it ‘drove’ away U.S. destroyer that sailed near disputed isles https://t.co/5dZVxt2uIj pic.twitter.com/rGEZPt1n8A

— Reuters World (@ReutersWorld) July 13, 2022