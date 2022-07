Hidvéghi: Visszautasítjuk a Magyarország elleni támadást

Újabb Magyarországot elítélő jelentést fogadott el szerdán az Európai Parlament Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottsága (LIBE). Az EP szakbizottsága aggasztónak találta a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogainak védelmét Magyarországon, valamint a gazdasági és szociális jogok érvényesülését is. Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője azonban hazugnak nevezte a jelentést, és kijelentette, hogy a Fidesz-KDNP európai képviselőcsoportja határozottan visszautasítja a Magyarország elleni támadást.

A 47 igen szavazattal, 10 ellenszavazattal és 2 tartózkodással elfogadott jelentéstervezetben a bizottság képviselői aggályukat fejezték ki egyebek között az alkotmányos és választási rendszer működésével, az igazságszolgáltatás és más intézmények függetlenségével, valamint a bírák jogaival és a korrupcióval kapcsolatban.

Véleményük szerit Magyarországon nem biztosított a magánélet és az adatok védelme, a véleménynyilvánítás szabadsága, benne a tömegtájékoztatás sokszínűsége, a tudományos élet szabadsága, a vallásszabadság, az egyesülési szabadság, az egyenlő bánásmódhoz való jog, beleértve a szexuális kisebbségek jogait, valamint a kisebbségek, köztük a romák és a zsidók jogai, ahogy az e kisebbségekkel szembeni gyűlöletkeltő kijelentésekkel szembeni védelem sem.

Az EP szakbizottsága aggasztónak találta a migránsok, menedékkérők és menekültek alapvető jogainak védelmét Magyarországon, valamint a gazdasági és szociális jogok érvényesülését is.

A LIBE szerint a magyar kormány szándékos és szisztematikus erőfeszítéseket tesz az uniós szerződésben rögzített európai értékek aláásására. A jelentésben elítélték azt is, hogy az Európai Unió Tanácsa képtelen érdemben előrelépni a demokratikus normákkal szembeni visszaélések elleni küzdelem terén, és hangsúlyozták: az uniós szerződés 7-es cikke – amelynek alapján úgynevezett jogállamisági eljárás indítható valamely tagállam ellen – nem követel egyhangúságot az európai értékek súlyos megsértésével fenyegető egyértelmű kockázat azonosításához.

A képviselők arra szólították fel az Európai Bizottságot, hogy használja ki a rendelkezésére álló valamennyi eszközt, különösen a költségvetési feltételrendszert az európai értékek védelmére. Szorgalmazták, hogy az uniós végrehajtó testület ne hagyja jóvá a koronavírus-járvány utáni helyreállítást szolgáló uniós alap pénzeinek folyósítását lehetővé tevő magyar tervet mindaddig, amíg Magyarország teljes mértékben nem teljesíti az európai szemeszter valamennyi vonatkozó ajánlását, és végre nem hajtja az Európai Unió Bíróságának, valamint a strasbourgi székhelyű Európa Tanács felügyelete alatt működő Emberi Jogok Európai Bíróságának (EJEB) valamennyi vonatkozó ítéletét.

Az EP LIBE bizottsága szerint ki kell zárni a finanszírozásból azokat a magyar kohéziós programokat, amelyek hozzájárulhatnak az uniós forrásokkal való visszaéléshez vagy a jogállamiság megsértéséhez.

A bizottság javasolta, hogy az Európai Unió Tanácsa is állapítsa meg: Magyarországon egyértelműen fennáll az uniós értékek súlyos megsértésének kockázata.

A jelentéstervezetet az Európai Parlament következő, szeptember 12-15. között Strasbourgban tervezett plenáris ülésén vitatják meg, plenáris szavazást is tartanak róla.

Hidvéghi Balázs, a Fidesz európai parlamenti képviselője az M1 aktuális csatornán közvetített brüsszeli sajtótájékoztatóján hazugnak nevezte a jelentést, és úgy értékelte: az európai baloldal immár több mint 10 éve képtelen megemészteni azt, hogy Magyarországon egy nemzeti alapon álló kereszténydemokrata kormány van, amelyet újraválasztanak az emberek.

Emlékeztetett rá, hogy a most elfogadott jelentés egy hosszú sorba illeszkedik, hiszen tíz éve a „hazug Tavares-jelentés” született meg ebben a bizottságban, aztán később a „hazug Sargentini-jelentés”, hogy most pedig egy francia baloldali képviselőnő által jegyzett Delbos-Corfield-jelentés.

A fideszes politikus elképesztőnek nevezte, hogy miközben Európa a háború és a szankciók okozta gazdasági válsággal néz szembe, miközben az energiaárak, az élelmiszerárak az “egekben vannak”, és Nyugat-Európában már áram- és gázkorlátozásokra készítik fel a lakosságot, az európai baloldal képtelen mással foglalkozni, minthogy újabb Magyarország elleni támadást intézzen.

Hidvéghi Balázs szerint meg akarják akadályozni azt, hogy Magyarország megállapodásra jusson a neki járó helyreállítási alapokkal, illetve európai uniós források felhasználásával kapcsolatos kérdésekben is. Szégyennek nevezte, hogy ehhez a Demokratikus Koalíció és a Momentum európai képviselői, Dobrev Klára és Donáth Anna is “buzgón asszisztálnak”.

A jelentéssel kapcsolatban úgy fogalmazott: „mindig ugyanaz a lemez”, a már jól ismert vádakat, hazugságokat hallják újra, de a jelentés „hemzseg az abszurditásoktól” is.

Például az is szerepel benne, hogy Magyarországon drákói szigorúságú törvényt hoztak az újságírók ellen. Kijelentette: ez egy teljesen nyilvánvaló hazugság, hiszen Magyarországon bárki azt ír és azt mond, amit akar. Az ilyen jellegű vádak forrásai a jól ismert Soros-szervezetek – jegyezte meg. Kitért arra is, hogy a dokumentum több helyen durva támadást intéz a gyermekvédelmi törvény ellen, sürgeti az illegális migránsok befogadását, a kötelező szétosztást is. Megerősítette, hogy Magyarország nem engedi be az LMBT-aktivistákat az iskolákba, és megvédi a szülők jogát ahhoz, hogy a gyermeküket úgy neveljék, ahogy szeretnék.

Hidvéghi Balázs a Fidesz-KDNP európai képviselőcsoportja nevében határozottan visszautasította a Magyarország elleni támadást, a „hazug jelentést” és ezeket az állításokat.

A képviselő ugyanakkor köszönetét fejezte ki a LIBE több jobboldali képviselőjének, amiért a vitában nyíltan kiálltak Magyarország és a magyar emberek mellett. Jelezte: lengyel, olasz, francia és spanyol képviselőtársaival egy alternatív véleményt adtak írásba a jelentéssel kapcsolatban.