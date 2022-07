Franciaországban 1000 hektárnyi erdő égett le a térség sújtó hőhullámban

A legjelentősebb tűz a Bordeaux városától mintegy 40 kilométerre fekvő Landiras közelében 800 hektárnyi fenyőfát pusztított el, és a helyi alprefektúra közlése szerint 250 ember evakuálásához is vezetett.

Európa legmagasabb dűnéjének, az Arcachon-öbölben található, Dune du Pilat-nak a közelében elővigyázatosságból mintegy hatezer kempingezőt menekítettek ki kedd este egy másik tűz miatt. Ezen a helyen mintegy 180 hektárnyi fenyőfa vált a lángok martalékává – közölte egy tűzoltósági tisztviselő.

A kánikula várhatóan legalább a jövő hét elejéig folytatódik Franciaországban. Szerdától 31-36 Celsius-fokig, délnyugaton helyenként 37-38 Celsius-fokig emelkedik a hőmérő higanyszála. A magas hőmérséklet várhatóan átterjed Nyugat- és Közép-Európa más részeire is.

A tudósok szerint ezeknek a jelenségeknek a szaporodása a káros éghajlatváltozás közvetlen következménye, mivel az üvegházhatású gázok kibocsátása növeli mind az intenzitást, mind az időtartamot és a gyakoriságot.

