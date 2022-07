Ezrek maradtak víz és ellátás nélkül Haitin a fővárosban kitört gyilkos bandaháború miatt

A négy napja tartó bandaháborúban több mint ötven ember meghalt, és legalább ugyanennyien megsebesültek – közölték a hatóságok helyi idő szerint kedden.

Jean Hislain Frederick, a port-au-prince-i Cité Soleil kerület alpolgármestere elmondta, hogy a harcok két ellenséges banda tagjai között törtek ki pénteken, Jovenel Moise elnök meggyilkolásának első évfordulója után.

Az Orvosok Határok Nélkül arról tájékoztatott, hogy több ezer ember rekedt a Cité Soleil negyedben ivóvíz, élelem és orvosi ellátás nélkül. A szervezet más humanitárius csoportoktól kért segítséget, és arra szólította fel a bandákat, hogy a civilek életét kíméljék meg. A szervezet három tagja sebesülteket ápol a városnegyed Brooklyn nevű részén.

Gang Violence Traps Thousands in Town Near Haiti’s Capital: By Harold Isaac and Brian Ellsworth PORT-AU-PRINCE, July 12 (Reuters) – Gun battles between rival Haitian gangs near the capital Port-au-Prince have left thousands trapped in a small coastal… https://t.co/uYdY9CMKat pic.twitter.com/A3RQMiYI2z

