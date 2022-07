Belgiumba szállították a párizsi vérengzés elkövetőjét

Bataclan-mészárlás: életfogytiglan Abdeslamnak, a kértnél enyhébb ítéletet kaptak társai

Az 1994-ben elfogadott, s a francia igazságszolgáltatásban igen ritkán alkalmazott, a tényleges életfogytiglani börtönbüntetést lehetővé tevő 132-23-as cikkelyt most alkalmazták először terrorcselekmény esetében. A párizsi Bataclanban és más helyszíneken elkövetett, 132 áldozatot követelő tömegmészárlásért Salah Abdeslamot életfogytiglanra ítélő bíróság döntései ellen még fellebbezést nyújthat be a per összes vádlottja. Konzervatív véleményformálók az iszlamizmussal szembeni, erőteljes fellépést hiányolják.