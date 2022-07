Afrika élelmezése függ az isztambuli tárgyalásoktól

Az Ukrajnában rekedt több millió tonna búza biztonságos elszállításáról tárgyal Isztambulban Ukrajna, Oroszország, Törökország és az ENSZ képviselője. Azt szeretnék elérni, hogy legyen olyan biztonsági folyosó a Fekete-tengeren, amelyen keresztül a gabonát Törökországba szállítanák, onnan pedig a világ minden más területére. Az ukrán gabonára leginkább Afrikában számítanak. Ha nincs gabona, akkor erősödik az éhezés, ami minden eddiginél nagyobb migrációs hullámot indíthat el – számolt be az M1 Híradója.

Tömegek indulhatnak el Afrikából Európába, ha nem érkezik meg az ukrán gabona

Becslések szerint Ukrajna 22 millió tonna gabonát nem tud elszállítani, ez a mennyiség az Odessza körüli silókban van jelenleg. Ha a fekete-tengeri kikötőket érintő orosz blokád folytatódik, akkor nemcsak a tavalyi termés marad az ukrán tárolókban, hanem az ideit sem lesz hová tenni.

A kikötőkben rekedt búza mielőbbi elszállításáról egyeztetnek Isztambulban Ukrajna, Oroszország, Törökország és az ENSZ képviselői.

Recep Tayyip Erdogan török elnök korábban azt szorgalmazta, hogy az ukrán gabonát Törökországon keresztül szállítsák, de ehhez az kellene, hogy Oroszország és Ukrajna egyezségre jusson a biztonságos hajózási folyosók megnyitásáról a Fekete-tengeren. A búzaexport egyharmada jelenleg a három délnyugat-ukrajnai, dunai kikötőn keresztül hagyja el az országot.

Jakob Kern, az ENSZ élelmezéssel foglalkozó szervezetének szakértője elmondta, hogy

„Ukrajna a világ ötödik legnagyobb gabonaexportőre. 2021-ben 40 millió tonna búzát és 50 millió tonna kukoricát, napraforgót és árpát termeltek. A háború előtt ők etették a világot”.

A búza aratása zajlik Egyiptomban is, de hiába jó az idei termés, az országnak sokkal több kell, mint amennyit megtermelnek. Az észak-afrikai ország az egyik legnagyobb ukrán gabonaimportőr, szükségleteinek 80 százalékát Ukrajnából szerzi be, azonban egyelőre bizonytalan, hogy hozzájut-e ehhez a mennyiséghez.

Ugyanilyen gondokkal küzd sok más afrikai, közel-keleti és ázsiai ország is, így Afganisztán, Etiópia, Szomália, Dél-Szudán, Szíria és Jemen is. Ezekben az államokban már most éhínség van, vagy éhínség fenyeget, ha nem érkezik elegendő gabona. Szakértők szerint ebben az esetben visszafordíthatatlan folyamatok indulhatnak el, és még a mostaninál is nagyobb népvándorlás indulhat meg Európa felé.

Szakértők szerint nem az a kérdés, hogy lesz-e újabb migrációs válság, hanem az, hogy mikor.

A spanyol kormány eközben arra figyelmeztet, hogy

az élelmezési helyzet Afrikában az ukrán–orosz háború miatt súlyosbodni fog, és ha nem születik megoldás az ukrán gabonaexportra,

az ellenőrizhetetlen migrációs helyzetet idézhet elő. Elsősorban a Száhel-övezetből, illetve a Szaharától délre fekvő területekről, akkor jelentős tömeg indulhat meg Európa irányába.