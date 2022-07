12 évesek lövöldöztek, egyikük egy utasokkal teli autót is célba vett

Letartóztattak két 12 éves fiút, mert éles tölténnyel töltött fegyverekkel lövöldöztek egy üres telken a floridai Oak Hillben hétfőn – írja a Fox News.

Florida police arrest two 12-year-old boys accused of ‘playing’ with loaded gun, pointing it at strangers https://t.co/gftvgyINkt

— Fox News (@FoxNews) July 13, 2022