Ötéves kisfiú fulladt meg, miután egy lufival játszott

A rendőrség közleménye szerint az ötéves Karlton Noah azért akarta magára a fejére húzni a lufit, hogy meglepje az unokahúgát, akit éppen a családja gateshead-i házába hoztak látogatóba – írta a Daily Star.

Karltonra az édesanyja, Lisa Donaghey talált rá lufival a fejére húzva, eszméletlen állapotban elterülve a padlón. A nő azonnal telefonált a mentőknek, akik fiát helikopterrel szállították kórházba, majd lélegeztetőgépre kapcsolták. Hat nappal később azonban a kisfiú szervezete feladta a harcot.

A young boy has tragically died following an accident involving a large helium balloon the same size as him.

Karlton Noah Donaghey, was found on the floor of his home in Dunston, Gateshead, with a dinosaur-shaped balloon over his head and neck.https://t.co/XcWTrS3PNA

