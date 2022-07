Négy nap alatt kétszer is megpróbált betörni a Buckingham-palotába

Egy 33 éves férfit azzal vádolnak, hogy négy napon belül kétszer is behatolt a Buckingham-palota területére, ezzel pedig birtokháborítást követett el – írja a Daily Mail.

Man charged with trespassing on grounds of Buckingham Palace twice in four days https://t.co/Xl0H9nhb4p

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 12, 2022