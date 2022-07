Megvétózta a női sportolók egyenjogúságát elősegítő törvényét Pennsylvania demokrata kormányzója

Hatalmas a felzúdulás a női úszók körében: robbanás előtt a transznemű bomba a női sportban

Megkerülhetetlen szabályozást léptetett életbe vasárnapi budapesti közgyűlésén a vizes sportokat tömörítő nemzetközi szövetség, a FINA, amikor tudományos vizsgálatok eredményeire alapozva lényegében kizárta a transznemű sportolókat a női versenyszámokból. A kérdést aligha lehet az úszásra szűkíteni, a medencébe zárni: láncreakció indult be, valamennyi sportágnak és a Nemzetközi Olimpiai Bizottságnak is színt kell vallania, még a 2024. évi párizsi nyári játékok előtt. Mi több, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) is visszatáncolhat őrült elképzelésétől.

Belföld