Két embert megölt, hármat megsebesített egy fegyveres hat kaliforniai város boltjaiban

Legalább három bűncselekményért biztosan ugyanazt a magányos fegyverest keresik – közölte a hatóság.

Az erőszakos cselekmények sorozata körülbelül öt óra alatt zajlott le július 11-én, vagyis 7. hó 11-én, amikor a 7-Eleven márka a 95. születésnapját ünnepli, ebből az alkalomból hétfőn az üzletekben ingyen osztogattak egy szénsavas üdítőt.

A nyomozók egyelőre nem tudják, mi váltotta ki az erőszakot Ontario, Upland, Riverside, Santa Ana, Brea és La Habra városokban.

„Azt hiszem, erre csak a gyanúsított tudna válaszolni. De nem létezik, hogy véletlen egybeesés a dátum és az áruházlánc neve” – mondta Ryan Railsback rendőr, a riverside-i rendőrség munkatársa.

A 7-Eleven közleményében részvétét fejezte ki az áldozatok hozzátartozóinak.

Az első rablást Ontario városában követte el egy álarcos férfi, aki pisztolyt tartott az üzlet alkalmazottjára, és pénzt követelt – mondta el a város egy rendőre. A férfi nem lőtt, az eladó nem sebesült meg.

BREAKING 🇺🇲 : Shootings were reported at 3 other 7-Eleven stores in Southern California.

♦️In Brea, a store employee was killed during an armed robbery at a 7-Eleven on Lambert Boulevard and Lambert Road.

♦️Another shooting was reported at a 7-Eleven in La Habra – Police said pic.twitter.com/PR1NdkBMQJ

