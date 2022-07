Jill Biden szerint a spanyolajkú közösség "olyan egyedi, mint a reggeli taco San Antonióban"

Az amerikai elnök felesége, Jill Biden a “Latinx IncluXion” elnevezésű rendezvényen szólalt fel, ahol a spanyolajkú közösség sokszínűségéről beszélt – számolt be a Breitbart hírportál. Jill Biden szerint Raul Yzaguirre segített felépíteni ezt a szervezetet azzal a felfogással, hogy a közösség sokszínűsége – “amely olyan különböző, mint a bogedák New York Bronx negyedében, olyan gyönyörű, mint Miami virágai, és olyan egyedi, mint a reggeli taco itt San Antonióban – az erősségetek”. A First Lady azonban elhibázva ejtette ki a spanyol bodega szót, amely egy városi élelmiszerboltra utal, ami különösen latin-amerikai élelmiszerekre specializálódott.

A Jill Biden elszólása és “taco hasonlata” hamar bejárta a közösségi médiát. Cassy Garcia, a texasi 28. körzet republikánus jelöltje Twitter-oldalán köszönte meg a First Ladynek, hogy “tisztázta, a demokraták szerint a spanyolajkúak egyedülállóak, mint a taco”.

Thank you Dr. Jill Biden, Ed.D. for clarifying that Democrats think Hispanics are “unique” like tacos.

However, I think you’re confused. We Texans love our bodegas.

Bowguhdahs must be where Joe’s Latinx puppet Henry Cuellar shops. https://t.co/VM68QqZTqq

— Cassy Garcia for Congress (@CasandraLGarcia) July 11, 2022