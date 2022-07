Hortay Olivér: Az uniós országok versenyfutásba kezdtek a földgázért

Válságtanácskozásokat tartanak Európa-szerte a fenyegető energiahiány miatt. Az uniós pénzügyminiszterek brüsszeli ülésén is az energiabiztonság kérdése volt a fő téma. Jelenleg több nyugati politikus azzal számol, hogy hosszan tartó ellátási zavarok lehetnek a téli hónapokban – hangzott el az M1 Híradó műsorában.

Már a pénzügyminiszterek is az energiaválságról tárgyalnak

Lesz elég gáz? És ha igen mennyiért? Hónapok óta ezek a kérdések foglalkoztatják Európát, és ezekről a kérdésekről tárgyaltak az Európai Unió pénzügyminiszterei is Brüsszelben. Nyugat-Európában továbbra is egyre több aggodalomra ad okot a gáztározók feltöltése.

„Az energiatározók feltöltése kulcskérdés lesz”

– fogalmazott az ülés után Varga Mihály pénzügyminiszter, aki az energiaellátás bizonytalanságával, a dráguló energiaárakkal és a háborús inflációval indokolta mindezt.

A pénzügyminiszter szerint tárgyaltak arról is, hogy ha szükséges, hitelt is biztosítani kell az energiatározókat működtető cégeknek, mert a megtízszereződött energiaárak miatt a vállalatok finanszírozása most különösen nehéz.

„Ezt meg kell hitelezni valahonnan. Ha nem kapnak erre garanciát, vagy valamilyen megerősítést, akkor nagyon nehéz hitelhez is jutniuk a piacon, hiszen az energiacégeknek a hitelminősítése is romlott az elmúlt időszakban” – közölte Varga Mihály.

A tárcavezető elmondta, hogy

a magyar energiatározók feltöltöttsége 36 százalékos, a kormány pedig folyamatos feltöltéssel készül a télre.

„A legutóbbi ülésén a kormány hozott egy döntést arra vonatkozóan, hogy jelentős megrendelést biztosít az energia beszerzésére, tehát ebből a szempontból a magyar kormány megtette a szükséges lépéseket. A megbízást kiadtuk az energia gyorsabb beszerzésére. A piaci körülményeken múlik, hogy milyen gyorsan tud tovább töltődni ez a tároló” – hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

A tagállamok láthatóan versenyfutásba kezdtek a földgázért – értékelte az európia energiabiztonság helyzetét Hortay Olivér, a Kossuth Rádióban. A Századvég energetikai üzletágvezetője szerint a Nyugat-Európát sújtó energiaválságot látva beigazolódik Orbán Viktor kormányfő korábbi kijelentése, miszerint lassan nem az a kérdés, mennyi az energiaár, hanem az, lesz-e gáz? Ennek kapcsán az elemző azt mondta: nem kizárt, hogy télen nyugaton ellátási korlátozások lesznek.

„Az az ország, ami képes a szűkös forrásokból új gázvásárlásokat megvalósítani, az képes feltölteni a tárolóit, és ezzel lecsökkenti annak az esélyét, hogy ellátáskorlátozáshoz kelljen majd nyúlnia, azok az országok, amik erre nem képesek azoknál nagy eséllyel ellátáskorlátozásra kerül majd sor” – mondta Hortay Olivér.

Az elemző a magyar rezsicsökkentésről azt mondta, hogy jelenleg a politikai és a társadalmi stabilitás egyik elsődleges feltétele, hogy a politika megelőzze azt a kibontakozó megélhetési válságot, ami, ahogy fogalmazott, „itt kopogtat az ajtónkon”. Az elemző úgy látja, hogy a politikusoknak meg kell védeniük a háztartásokat attól a rendkívüli ársokktól, amit az energiaárak begyűrűzése válthat ki a lakossági tarifákban.

Címlapfotó: Varga Mihály pénzügyminiszter (Fotó: MTI/Kovács Tamás)