Hónapokig rejtegette a mélyhűtőben édesanyja holttestét, hogy felvegye nyugdíját

A 64 éves elkövető, Michele Hoskins két hónapon keresztül verte át a szociális hivatalt, hogy még több pénzre tegyen szert. Miután 93 éves rokkant édesanyja, Marie, akivel egy házban lakott, meghalt, hajmeresztő tettre szánta rá magát – írta a Fox 11 Los Angeles.

Idős anyja halálát nem jelentette be és a holttestét egy újonnan vásárolt mélyhűtőbe rejtette. Szörnyű tettét azért követte el, hogy továbbra is felvehesse a nő rokkantsági járadékát.

A woman in Florida is accused of concealing her dead mother’s body in a freezer so she could collect her disability checks. https://t.co/igzbjTzifw

— FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) July 10, 2022