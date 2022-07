Eladta a kisbabáját, hogy az árából fizesse ki magának az orrplasztikát

Letartóztattak egy orosz nőt, mert állítólag eladta újszülött gyerekét, hogy kifizethesse a 3600 dolláros orrplasztikáját – írja a New York Post.

Mom busted for selling newborn baby to pay for $3,600 nose job https://t.co/Ocdb4Bff7u pic.twitter.com/GUUh2UZXMG

— New York Post (@nypost) July 11, 2022