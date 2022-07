Barlangászok 200 éve érintetlen bányára bukkantak

Az Egyesült Királyságban egy 200 éve érintetlen bányát fedeztek fel a cheshire-i barlangászok, amelyet az ott dolgozó bányászok a napóleoni háborúk idején hagytak el. A föld alatti terület egy szinte egyedülálló "időkapszula", amely a bányászok életét tárja fel - számolt be a The Guardian. A bánya megvilágítására a sziklafalra agyag segítségével feltapasztapasztott gyertyákat használtak, amelyek a bányászok ujjlenyomatait még mindig őrzik, továbbá egy másik szakaszon egy bányász kordbársony öltözetének lenyomata is látható, aki akkoriban falnak támaszkodott.