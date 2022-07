Mintegy 500 pár tartott egyszerre óriási esküvőt

Virágkoszorúkkal, hagyományos menyasszonyi ruhákban vagy különc kreációkban vonultak a párok – köztük sokan már házasok – egy nagy színpadhoz, ahol egy imám, egy rabbi és egy pap kimondta az egybekelésüket.

„2020 márciusában Hawaiin lett volna az eljegyzésünk, de a pandémia mindent törölt” – mesélte el az AFP-nek a fehér menyasszonyi ruhás Erica Hackman, karján férje, Richard a Damrosch parkban, a manhattani felhőkarcolók lábánál.

A már gyereket váró pár a következő évben házasodott össze egy épület tetején, kevesebb mint húsz vendéggel, mindenkin maszk volt – emlékezett vissza a 35 éves Erica. „Nagyon kis esküvő volt. Ezért volt fontos, hogy ma eljöjjünk és együtt ünnepeljünk másokkal, akik ugyanezt élték át” – tette hozzá a 37 éves Richard.

A New York-i Lincoln Center kulturális intézmény által rendezett szertartást a Covid által elválasztott avagy a járvány alatt tönkrement házasságban élő pároknak hirdették meg, de szívesen láttak mindenkit.

Can you hear the wedding bells? Tonight @LincolnCenter hosted “Celebrate Love: A (Re) Wedding” to let every New York City couple who saw their wedding postponed by #COVID19 have that chance to walk down the aisle and love was in the air! pic.twitter.com/GCosRA8xyf

— Mayor Eric Adams (@NYCMayor) July 11, 2022