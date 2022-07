Reggel óta nem küld gázt Oroszország az Északi Áramlat 1 vezetéken Németországba. Előre bejelentette a Gazprom, hogy az éves karbantartási munkák miatt elzárják a gázcsapot. Elvileg tíz napig tart a karbantartás, de a németek és más nyugati kormányok is attól tartanak, hogy az oroszok – valamilyen indokkal – meghosszabbítják majd a zárást, ami a jelenleginél is durvább gázhiánnyal fenyegetne.

Fokozódik a gázpánik Nyugat-Európában

Reggel hat órakor kezdődött meg az Északi Áramlat 1 gázvezeték tervszerű leállítása Németországban. Az üzemeltető szerint minden a terv szerint alakult, először csak fokozatosan csökkentették a nyomást, a teljes leállás több órába telt.

Az intézkedésre az éves karbantartás miatt van szükség, és várhatóan tíz napig fog tartani.

A munkálatok megkezdésének sokan nem örülnek. A németek attól tartanak, hogy a Gazprom nem indítja majd újra a szállítást.

De még a szakértők is szeptikusak, hiszen a múlt hónapban az orosz vállalat már 60 százalékkal csökkentette az Északi Áramlat 1-en keresztüli gázszállítást. Szerintük ha leállna a szállítás, az egyenlő lenne a katasztrófával.

„A karbantartási időszak végén vissza kell állítani a teljes kapacitás 40 százalékára az áramlást. De mi történik, ha ezt nem teszik meg? Ez azt jelentené, hogy a gázprobléma nagyon nagy lesz. És akkor még kevesebb esélyünk van átvészelni a telet” – fogalmazott egy berlini székhelyű energiaelemző cég vezető szakértője, Fabian Huneke.

Németországban a háztartások körülbelül fele fűt gázzal, és több nagy iparág is teljes mértékben a gázra támaszkodik.

Így a helyzet miatt egyre több politikus is aggódik. Robert Habeck szövetségi gazdasági miniszter például „politikai rémálomnak” nevezte, azt a forgatókönyvet, ha nem érkezne több orosz gáz Németországba.

Nem csak a németek aggódnak

Olaszország is váratlan fordulatra ébredt hétfőn. Az energiaszolgáltató ugyanis közölte: Oroszország mintegy harmadával csökkentette a feléjük irányuló gázszállítást. Ezt egy közleményből tudták meg, amelyben az állt, az orosz vállalat a szokásos napi 32 millió köbméter helyett, napi 21 millió köbmétert szállít.

A gázszállítás csökkentése szinte dominóeffektusként söpör végig Európán. Korábban így járt már Szlovákia és Franciaország is. A Gazprom valamennyi esetben technikai okokra hivatkozott, az érintett kormányok azonban ezeket elutasították.

Ha nem lesz gáz, leáll az ipar, és annak beláthatatlan következményei lesznek – mondta a Mathias Corvinus Collegium gazdaságpolitikai műhelyének vezetője az M1-en. Sebestyén Géza hozzátette: az elhibázott szankciós politika miatt ráadásul az Európai Unióban drasztikusan megnőttek az energiaárak, ami jelentős terhet jelent a családoknak.

„Az Európai Unió feltalálta azt a büntetőpolitikát, amivel saját magát bünteti és a másik felet jutalmazza. Tehát valóban az árak növekedése jó az orosz félnek és rossz nekünk” – véleményezte a helyzetet Sebestyén Géza.

A magyar kormány még csak tárgyalni sem hajlandó a gázembargó kérdéséről – ezt már a külgazdasági és külügyminiszter jelentette ki hétfőn az Országházban.

Szijjártó Péter hangsúlyozta:

az egész európai kontinens olyan kihívásokkal néz szembe egy időben, amelyek közül egy is bőven sok lenne. Példaként említette az energia- és a gazdasági biztonságunkat érintő kihívásokat. Úgy fogalmazott: ezeket az Európai Uniónak egyelőre nem sikerült kezelnie.

„Magyarországra egy nap mintegy 30 millió köbméter földgáz érkezik. Ebből a 30 millió köbméternyi földgázból több mint a fele, több mind 16 millió köbméter a déli szállítási útvonalon, tehát Törökországon, Bulgárián és Szerbián keresztül érkezik meg Magyarországra” – fogalmazott Szijjártó Péter.

Elmondta: Magyarországra az Oroszországgal megkötött hosszú távú szerződésben meghatározott mennyiség 88-89 százaléka érkezik meg. De a kormány döntött arról is, hogy a hosszú távú szerződéseken felül is vesz földgázt, annyit, amennyit fizikailag a fűtési szezon kezdetéig be tudnak tárolni a magyarországi földgáztárolókba.