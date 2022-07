Fegyveres migránsoktól félnek a határ szerb oldalán

Egész hétvégén nyomás alatt tartották a déli határt a migránsok. Több mint 1400-an próbáltak illegálisan Magyarország területére jutni. Embercsempészés miatt pedig 40 gyanúsított ellen indult eljárás. A szabadkaiak szerint a helyzet elviselhetetlen lett a magyar határ mentén. Sokan félelemben élnek, a migránsoknál ugyanis egyre többször fegyverek is vannak – számolt be az M1 Híradó.

Az M1 tudósítója a helyszínről bejelentkezve elmondta, hogy a múlt szombati migránsleszámolás óta a szerb rendőrség fokozottan igyekszik begyűjteni a migránsokat. Ezzel azonban azt érték el, hogy az eddig megszokott útvonaltól eltérő módokon próbálják megközelíteni a magyar határt. Kerülőutakra tértek át, hogy kikerüljék a hatóságokat. A helyiek elmondása szerint éjszakánként látják, ahogy a migránsok tömegekben vonulnak a házak előtt.

Folyamatosan érkeznek a migránsokkal a taxik a magyar határ közelébe. Szabadkán az elmúlt hetekben nagyüzem kezdődött. A helyiek szerint az esti órákban olykor több százan érkeznek a kerítés környékére.

Szabadkán jelenleg a Makkhetes városrész környékén a legrosszabb a helyzet. Mivel közel van a magyar határhoz, sokan a városszéli erdőben bújnak el, hogy utána embercsempészek segítségével próbáljanak meg átszökni a határzáron.

A migránsok egyre többen vannak, a közbiztonság pedig ezzel arányosan romlik. Néhány nappal ezelőtt ebben a városrészben kezdődött a fegyveres leszámolás. Az összecsapásban sokan megsérültek, a hivatalos adatok szerint egyikük meg is halt. A lövöldözés után olyan hírek is elterjedtek, hogy a rendőrök egy nemzetközileg körözött terroristát is elfogtak.

A szabadkaiakat sokkolták a történtek. Szerintük a leszámolás volt az utolsó csepp a pohárban, a szerbiai hatóságok nem tesznek semmit az erőszakos bűncselekmények ellen. A hétvégén így tüntetés kezdődött a városban.

„Egy fiatal lányt meg akartak erőszakolni, de az arra járóknak ezt sikerült megakadályozniuk, így nem történt tragédia. De volt, hogy a gyógyszertár dolgozóját megverték, megkötözték és kirabolták”

– mesélte az egyik tüntető.

A szervezők felhívására a tüntetők elindultak a makkhetesi erdőbe, ahol a leszámolás is történt. Az volt a céljuk, hogy beszéljenek a bevándorlókkal és megkérjék őket: távozzanak a városból.

A helyiek azt ígérik, mostantól rendszeresek lesznek a figyelemfelhívó akciók. Erre pedig valószínűleg szükség is lesz, hiszen a következő időszakban tovább romolhat a helyzet.

Afrika és a Közel-Kelet felől akár több tízmillió ember indulhat el Európa felé – erről beszélt az M1-en az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója. Horváth József úgy fogalmazott, hogy ehhez több, a világban zajló folyamat is hozzájárul.

„Főként akkor, ha az élelmiszerválság még erősödni fog, és valóban nem sikerül kijuttatni a gabonát Ukrajna területéről. Ennek a másik oldala az is, hogy azt is látnunk kell, hogy nem csak afrikai országoknál van ez a probléma az élelmiszer-ellátás kapcsán, de nem szabad elfeledkezni Afganisztánról sem, ahol az iszlám radikalizmus terjedése okán a fiatalok egy jelentős része is el kívánja hagyni az országot” – fejtette ki a szakértő.

A magyar határnál már most is nagy a nyomás. A hatóságok csak vasárnap mintegy félezer bevándorlóval szemben intézkedtek. A múlt héten pedig több mint 3600 határsértőt tartóztattak fel és kísértek vissza a kerítéshez a határőrök.

