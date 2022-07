Aligátoroktól hemzsegő folyóba navigálta őket a GPS

Evans vasárnap kora reggel a mississippi Moss Point városát átszelő Pascagoula folyó partján a barátaival együtt a szemtanúja volt, amint egy autó áthajt egy csónakázótornyon és a vízbe süllyed. A járműben tartózkodó három lányt a helymeghatározó csapta be, az autót a sofőr pedig már nem tudta megállítani.

A lányok még éppen fel tudták hívni a rendőrséget, hogy segítséget kérjenek, aközben viszont Evans és barátai már a vízbe ugrottak, hogy kimentsék őket, és az időközben kiérkező, majd szintén a folyóba eső egyik rendőrt is.

Wow! 16-year-old Corion Evans dove into the Pascagoula River to prevent 3 teenage girls and a police officer — who had responded to the scene and swam out to help the teens — from drowning after the girls’ car began to sink. This selfless & brave young King is a HERO! 👑👏🏾 pic.twitter.com/GAYNb2wddP

— Ben Crump (@AttorneyCrump) July 7, 2022