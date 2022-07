A média elengedte Biden kezét

Egyre vállalhatatlanabb az amerikai elnök életkora és működése az amerikai mainstream média számára, amely a 2020-as elnökválasztási kampány óta egészen mostanáig egyértelműen a Demokrata Párt, illetve kiválasztottjának szekértolójaként lépett fel, gyakran etikátlan módszerekkel hiteltelenítve Joe Biden ellenfelét, Donald Trump volt elnököt. A Biden működését firtató nyílt kritikai fordulatot az elnöknek az abortusztörvényre adott megkésett és erőtlen válaszlépése válthatta ki a baráti médiából.

Látványosan kihátrált Biden elnök mögül a fősodratú amerikai média, miután 2020-as hatalomba segítése után egészen mostanáig rendületlenül, sokszor a határokat túllépve támogatták – írja a Zero Hedge amerikai konzervatív portál. A lap szerint a fordulatra azután került sor, hogy a Fehér Ház „elbaltázta” a legfelsőbb bíróságnak az abortuszügyben hozott döntésére adott válaszlépését. Ismeretes, az Egyesült Államok alkotmánybíróságaként is működő washingtoni grémium június végén megsemmisítette a Roe vs. Wade néven elhíresült, az abortuszt alapjogként elismerő 1973-as precedensítéletet, és a tagállamok hatáskörébe utalta a művi terhességmegszakítás szabályozását.

„Demokrata párti vezetők panaszkodnak arról, hogy az elnök nem cselekszik – vagy talán már nem is képes cselekedni – olyan tempóban, amilyet a helyzet megkövetel” – idézi a lap a CNN múlt szerdán közölt cikkét. Mint írják, a tucatnyi megszólaltatott demokrata párti kongresszusi képviselő egyöntetűen ideológiai-politikai hovatartozástól független, csakis a menedzsmentre vonatkozó kérdésként fogalmazta meg véleményét a Biden-kormányzat működéséről. Egyikük jellemzése szerint

a Fehér Ház jelenleg irányítatlan, céltalan és reménytelen intézményként végzi az ország kormányzását.

A New York Times és a Washington Post múlt hét szombaton szintén kemény támadásokat intézett Biden ellen. A Post szerint „számos demokratát megdöbbentett Biden lassúsága, ahogyan a bírósági döntésre reagált”. Erre érdemben múlt hét pénteken válaszolt, amikor az elnök aláírta azt a rendeletet, amely országszerte biztosítja a nők hozzáférését a gyógyszeres abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz.

Ennek értelmében gyógyszeresen az első tíz hétben van lehetőség a terhesség megszakítására, ám az abortuszt korlátozó államokban elvben a gyógyszeres magzatelhajtást is tiltják. A rendelet alapján az egészségügyi minisztériumnak hozzáférhetővé kell tennie a nők számára a sürgősségi orvosi ellátást, a családtervezési szolgáltatásokhoz és a fogamzásgátláshoz való hozzáférést is. Emellett az igazságügyi minisztérium és a Fehér Ház jogtanácsosai inyenes jogsegélyhálózatot is kiépítenek az abortuszt kérőknek, valamint az abortuszszolgáltatóknak.

A Washintgton Post szerint az intézkedés korántsem elégséges és túl későn is jött. Az abortuszpárti képviselők szerint

csupán ennyi telt Bidentől azon a két héten, amikor csapata elvileg azon fáradozott, hogy markáns cselekvési tervvel rukkoljon elő az abortuszjogokkal kapcsolatban azok után, hogy a bíróság döntését már két hónappal korábban előre jelezték a véleménytervezet kiszivárogtatásával.

A The New York Times még keményebben fogalmazott: szombaton közzétett cikkükben egyenesen azt sugallják, hogy Biden már túl öreg a kormányzáshoz, csapatával pedig azért halasztotta el négynapos, még a múlt hónap végére tervezett közel-keleti útját, hogy több ideje legyen pihenni a júniusi EU–NATO-csúcstalálkozók után.

Íme, néhány pikánsabb részlet a The New York Times cikkéből:

„Az amerikai történelem legidősebb elnöke időbeosztásának menedzselése külön kihívást jelent.”

„A felmérések szerint sok amerikai túl öregnek tartja Biden urat, és néhány demokrata stratéga szerint nem kellene újra indulnia.”

„Az energiaszintje, bár korához képest lenyűgöző, már nem az, ami volt, és néhány segítője csendben vigyáz rá. Gyakran csoszog járás közben, és a segítői aggódnak, hogy megbotlik. Nyilvános eseményeken a szavai is megbicsaklanak, és lélegzet-visszafojtva várják, vajon kibírja-e a végéig baki nélkül.”

„A beszédei néha laposak és erőtlenek. Időnként elveszíti a fonalat, bajban van a nevekkel, vagy éppen zavarodottnak tűnik. Nemegyszer Kamala Harrist reklámozta, »Harris elnök asszonynak« nevezve az alelnököt.”

A ZeroHedge ugyanakkor arra hívja fel a figyelmet, hogy „mindazok, akik korábban azon ügyködtek, hogy Trump elnököt mentálisan alkalmatlannak minősítsék az elnöki hivatal betöltésére, most mélyen hallgatnak Bidenről”. Megjegyzik, a Bidennel szemben kritikusabb hangvételű cikkeik mellett a Post és a The Atlantic is közölt nemrégiben véleménycikkeket, amelyekben azt javasolják, hogy „adjunk Bidennek egy rövid szünetet” arra kifuttatva a konklúziót, hogy „bár a dolgok valóban rosszul állnak, ez nem Biden hibája”.

Az elnök korábban többször is kijelentette, hogy 2024-ben indul a második négyéves mandátumért, amit júniusban a Fehér Ház is megerősített. A The New York Times ezzel kapcsolatban megszólította David Gergent, négy korábbi elnök – Richard Nixon, Gerald Ford, Ronald Reagan és Bill Clinton – jelenleg 80 éves főtanácsadóját, aki határozottan helytelenítette az ötletet.

A lapnak nyilatkozó gerontológus, Jay Olshansky szerint

a 79 éves Biden kora önmagában nem lehet kérdés, a helyes kérdés az, hogy vajon 86 évesen is képes lesz-e tartania magát. Biden az Egyesült Államok történetének legidősebb elnöke, hiszen már most egy évvel idősebb, mint Ronald Reagan volt második ciklusa lejártakor.

A Harvard Caps-Harris Poll június végén közzétett felmérése szerint az amerikai választópolgárok 64 százaléka túl öregnek tartja Bident az elnöki hivatal betöltésére, és több mint 70 százalékuk ellenezné, hogy induljon a második ciklusért – írja a The New York Times.

Kiemelt képen: Joe Biden és Kamala Harris Fotó: EPA