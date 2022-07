Japánban megkezdődtek a szenátusi választások

Japánban vasárnap megkezdődtek a szenátusi választások, amelyek célja az ország felsőháza felének megújítása.

A voksolást nagymértékben beárnyékolta a volt miniszterelnök, Abe Sindzó meggyilkolása, akit két nappal korábban, a nyugati Narában tartott választási gyűlésen lőttek le.

A jelenlegi japán kormányfő, Fumio Kisida, akinek jobboldali Liberális Demokrata Pártja (LDP) vezet a közvélemény-kutatásokban, elítélte a korábbi mentora elleni barbár támadást, és hangsúlyozta a demokrácia alapját képező szabad és tisztességes választások védelmének fontosságát. Soha nem fogunk engedni az erőszaknak – tette hozzá.

Az ország egyik legismertebb politikusa, Abe Sindzó elleni merénylet mélyen megdöbbentette és meghatotta az embereket az országban és külföldön egyaránt. A világ minden tájáról érkeztek részvétnyilvánító üzenetek, többek között Kínából és Dél-Koreából, amellyel Japánnak gyakran viharos a kapcsolata.

A támadás feltételezett elkövetője, akit a helyszínen őrizetbe vettek, bevallotta, szándékosan cselekedett. Egyes japán médiumok arról számoltak be, hogy egy vallási csoport tagja volt. A 41 éves Tecuja Jamagami feltehetően a Tengeri Önvédelmi Erők (Japán haditengerészete) volt tagja, és a rendőrségnek azt mondta, hogy a merénylethez házilag készített fegyvert használt.

A volt miniszterelnök elleni merénylet miatt a különböző pártok rövid időre felfüggesztették a választási kampányt, amely szombaton fokozott biztonsági intézkedések közepette folytatódott.

A kampányt főképpen a helyi aggodalmak uralták, beleértve az áremelkedéseket és az áramellátás kockázatát, mivel a Japánt június vége óta sújtó hőhullám miatt áramhiánytól tartanak az országban.

Az LDP és szövetségese, a jobbközép Komeito alkotta kormánykoalíció az előrejelzések szerint vasárnap a megpályázható képviselői helyekből több mint hetvenet megszerezhet.

A szenátusban összesen 245 mandátum van, amelyek fele háromévente megújul.

A balközép Japán Alkotmányos Demokrata Párt (CDPJ) az előrejelzések szerint veszíthet jelenlegi 45 mandátumából, és ezzel elveszíti legfőbb ellenzéki szerepkörét, ha nem tud vonzó alternatívát felmutatni.

Egy nagy győzelem a szenátusban megszilárdítaná Kisida hatalmát, aki az új kapitalizmusnak nevezett, újraelosztóbb gazdaságpolitikát támogatja a hároméves, előre tervezett választások nélküli időszak előtt.

Japán nyugati szövetségeseivel való szoros együttműködését otthon is üdvözölték, és a védelmi költségvetés jelentős növelésére vonatkozó terve is népszerű, mivel Kína továbbra is érvényesíteni próbálja területi törekvéseit az ázsiai-csendes-óceáni térségben.