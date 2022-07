Ilyen kecske nincs még egy, csodájára járnak az emberek

Szimbának, a Karacsiból származó kecskebaknak 54 centiméter hosszú hallószervei vannak. Amióta világsztár lett, szépségversenyeket nyer és elkényeztetik – írta a BBC.

A tenyésztője, Mohamed Hasan Narejo nemrég a Guinness Rekordok Világszervezetéhez fordult, hogy kedvencét a világ „minden idők legnagyszerűbb kecskéje” címmel jegyeztesse be.

Simba the baby goat has won over the internet in Pakistan with his astonishingly long ears — 22 inches and growing https://t.co/cWHJsCEdsA pic.twitter.com/DPw1uh87AR

— Reuters (@Reuters) July 8, 2022