Fegyveresek több embert meggyilkoltak egy bárban

A rendőrség szerint a vérengzés nem sokkal éjfél után történt. A beszámolóból az derült ki, hogy a férfiak egy csoportja belépett a település Orlando East nevű kocsmájába, majd elkezdett válogatás nélkül lövöldözni az ott szórakozó vendégekre.

Az ismeretlen fegyveresek elmenekültek a helyszínről, és jelenleg szökésben vannak – közölte a rendőrség, hozzátéve, hogy nem egyértelmű, hányan vettek részt a támadásban.

*4 people have died and 8 are in hospital in a Pietermaritzburg Tavern

Dél-Afrika a világ egyik olyan országa, ahol a legtöbb erőszakos cselekményt elkövetik, évente húszezer embert gyilkolnak meg.

A Johannesburg közelében fekvő Soweto az ország legnagyobb fekete bőrűek lakta városa. A fehér kisebbségi uralom 1994-ben véget ért, de a széleskörű szegénység és a fiatalkori munkanélküliség öröksége még közel három évtizeddel később is fennáll.

Heavy police presence outside Mdlalose’s tavern in Nomzamo Power Park, #Soweto where patrons were shot in the early hours of Sunday. 15 people have been confirmed to have died. 13 at the scene and 2 in hospital.#SowetoTavern@City_Press pic.twitter.com/12db8J3Zcm

