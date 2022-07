Emberi maradványokra bukkantak az aprítógépben, borzalmas dologra derült fény

A húszéves Duncan Alexander Burrell Gordon május 5-én éjszakai műszakban dolgozott a helyi műanyag-újrahasznosító üzemben. Utoljára akkor látták élve, amikor megtöltötte a gépet – közölte a New York Post.

Testének maradványaira másfél hónappal később az aprító mellett bukkantak rá. A rendőrök apró emberi zsír- és csontdarabokra lettek figyelmesek a szállítószalagon, amely az aprított műanyagot egy másik gépbe helyezi át. Az elvégzett szövettani vizsgálatok megerősítették, hogy a darabok Gordon testéből származnak.

“HUMAN skin and bone” were discovered under a shredder at the workplace of Duncan Alexander Burrell Gordon who has been missing since May.

