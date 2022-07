Tüntetők szállták meg az elnöki rezidenciát Srí Lankán

A helyi NewsFirst hírcsatorna felvételei alapján néhány tüntető Srí Lanka-i zászlókkal és sisakokkal a kezében be is hatolt az elnöki rezidenciára. A felvételek alapján az elnöki titkárság kapuit is betörték a tüntetők és behatoltak az épületbe. A titkárság előtt hónapok óta ülősztrájkot tartottak. A karhatalmi erők egyik helyszínen sem tudták visszatartani az elnök lemondását követelő jelszavakat skandáló tömeget.

Két védelmi minisztériumi forrás a Reuters hírügynökségnek adott tájékoztatása szerint Gotabaja Radzsapaksza elnököt már pénteken biztonságos helyre szállították a hivatalos rezidenciáról a hétvégére tervezett gyűlés előtt.

#Colombo, #SriLanka RIGHT NOW. #SriLankaCrisis #SriLankaEconomicCrisis #SriLankaProtests

Mayhem on the streets as the PM declared the nation bankrupt. More of this chaos is foreseen in the coming months due to food and energy #inflation.pic.twitter.com/S1xVI3UIGu

— League of India – The INDIC POST Of The World (@league_of_india) July 9, 2022