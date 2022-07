Nincs hét Biden baki nélkül: az amerikai elnökön ezúttal a súgógép fogott ki

Az amerikai elnök pénteken a nők abortuszhoz és a fogamzásgátláshoz való jogának védelméről beszélt, amikor megszakítás nélkül, egy az egyben felolvasta a súgógép utasításait is:

– zárta egyik mondatát Biden, aki utána kissé belezavarodott a mondandójába, de erőt vett magán és utána már rendesen tudta folytatni, derült ki a The Daily Wire oldalán megjelent Twitter videóból.

Joe Biden finishes reading a sentence from the teleprompter with “…end of quote. Repeat the line.”pic.twitter.com/haS5pIldDh

— Daily Wire (@realDailyWire) July 8, 2022