Abe Sindzó holttestét átszállították a kórházból tokiói otthonába

Még mindig nem ocsúdott fel Japán az ország volt miniszterelnöke ellen elkövetett halálos merényletből. A pénteken lelőtt Abe Sindzó halálának helyszínére egy nappal a gyilkosság után több százan mentek el, hogy leróják kegyeletüket – hangzott el az M1 déli híradójában.

Azon a helyen, ahol Japán korábbi miniszterelnökét egy nappal korábban lelőtték, szombat reggel több száz gyászoló tette tiszteletét. Abe Sindzó fényképe elé virágokat, és a japán szokások szerint teát és alkoholos italokat hoztak az emberek.

„Ő volt a leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök Japán történetében.

Azt hittem, hogy felgyógyult a betegségéből, és harmadszor is indul majd

a pozícióért a következő választásokon. Még csak 67 éves volt, politikusként még sok mindent tehetett volna” – nyilatkozta egy emlékező.

Kimozdította Japánt a stagnálásból

Abe Sindzót 2006-ban választották meg először Japán miniszterelnökének, azonban egy sor botrány, például minisztereinek korrupciós ügyei, vagy a nyugdíjbiztosítások helytelen kezelése után alig egy évvel lemondásra kényszerült. 2012 decemberében ismét megválasztották. Ezután 2020 szeptemberéig vezette a tokiói kormányt, amikor megromlott egészségi állapota miatt ismét lemondott hivataláról.

Nevéhez kapcsolódik az a gazdasági program, amellyel

a szigetországnak sikerült kiemelkednie a kilencvenes évek eleje óta tartó, mintegy húszéves gazdasági stagnálásból.

Sokat tett az ország biztonságának erősítéséért és nemzetközi pozíciójának javításáért is.

Gyászol a világ

A világ vezető politikusai is kifejezték részvétüket a japán társadalom és a néhai kormányfő családja felé. Többek között az amerikai, az orosz, valamint az ukrán elnök is együttérzéséről biztosította a gyászolókat. Sorra ítélték el a politikusok a merényletet és nyilvánítottak részvétet Abe Sindzó halála miatt. Joe Biden a washingtoni japán nagykövetségen helyezett el virágot. Az amerikai elnök azt is elrendelte, hogy a lobogókat egész hétvégén eresszék félárbócra az országban.

Gyásznapot hirdetett szombatra az indiai miniszterelnök is. Narendra Modi úgy fogalmazott: nincsenek szavak döbbenetére és bánatára.

Részvétet nyilvánított az elhunyt politikus családjának többek között Vlagyimir Putyin orosz és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök is.

Zavaros vallomás

A néhai japán kormányfő a támadáskor Nara városában a Liberális Demokrata Párt jelöltje mellett kampányolt a vasárnapi felsőházi választások előtt. Merénylője azt állítja, hogy nem politikai céllal lőtt rá Sindzóra. A 41 éves férfit a helyszínen őrizetbe vették, később pedig kihallgatták.

A rendőröknek tett zavaros vallomásában a merénylő azt mondta, hogy egy bizonyos csoport volt számára ellenszeves, akikhez szerinte köze volt a korábbi miniszterelnöknek. A támadó egyik szomszédja szerint a férfi már két nappal a gyilkosság előtt furcsán viselkedett.

„Szerda délután éppen a fogorvoshoz indultam, amikor a liftnél találkoztam vele. Nagyon idegesnek tűnt, azt gondoltam, hogy nem szívesen találkozik másokkal. Így visszagondolva úgy tűnik, hogy valami nagyon zavarta”

– emlékezik vissza egy asszony.

A támadó házi készítésű puskát használt, amelyből a hatóságok többet is találtak a lakásán. A hatóságok ugyanis elsőként azt kezdték vizsgálni, hogy a merénylő honnan jutott lőfegyverhez, miközben Japánban csak büntetlen előélettel, szigorú pszichológiai felülvizsgálattal és kötelező képzéssel lehet fegyvert szerezni.

Míg például az Egyesült Államokban ezer emberre több mint 1200 lőfegyver jut, addig Japánban a szigorú szabályozás miatt alig három. Ezért a fegyverek által okozott halálesetek száma is nagyon alacsony, tavaly például egyetlen esetet jelentettek a szigetországban, miközben az Egyesült Államokban 45 ezer ember vesztette életét lőfegyverek miatt.

Abe Sindzó holttestét szombaton átszállították a kórházból tokiói otthonába. A tervek szerint

hétfő éjjel tartanak majd virrasztást a volt japán kormányfőért, és kedden helyezik örök nyugalomra.

Címlapfotó: Megemlékezők, gyászolók hoznak virágot és imádkoznak Narában, az Abe Sindzó elleni merénylet helyszínén. (Fotó: EPA/JIJI PRESS JAPAN)